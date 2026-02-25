Сили оборони півдня назвали маячнею заяву росіян про захоплення села за 20 км від лінії фронту
Окупанти заявили, що нібито взяли під контроль село Різдвянка на Запоріжжі
До теми
24 лютого російські військкори поширили заяви нібито про захоплення села на Запоріжжі. Цю інформацію спростували у пресслужбі Сил оборони півдня, заявивши, що населений пункт розташований за 20 км від лінії зіткнення.
У коментарі «Інтерфакс-Україна» речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповів, що росіяни поширюють фейк про захоплення села Різдвянка у Запорізькій області.
«Це повна маячня, дезінформація і фейк. По-перше, Різдвянка розташована за два десятки кілометрів від лінії бойового зіткнення», – сказав він.
Військовий розповів, що на шляху від лінії фронту до Різдвянки розташовані ще кілька селищ – Добропілля, Тернувате, Косівцеве та Придорожнє. Волошин наголосив, що навіть до цих населених пунктів росіяни не можуть підійти.
Дивіться мапу ситуації на фронті в реальному часі
За словами речника Сил оборони півдня, бої тривають на схід від Добропілля, за 20-25 км від села Різдвянка. Водночас українська розвідка зафіксувала намагання окупантів перекинути невелику інфільтраційну групу в кілька населених пунктів, зокрема і в Різдвянку. Втім, групу знищили.
«Але російська пропаганда продовжує розповідати фейки. Тиждень тому вона розповідала таку ж історію про Косівцеве, про Придорожнє, і зараз розповідають про Різдвянку. Насправді Різдвянка під контролем Сил оборони України», – повідомив Волошин.
Нагадаємо, 23 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Десантно-штурмові війська проводять контрнаступальні дії на Олександрівському напрямку та вже звільнили 400 км² і вісім сіл.