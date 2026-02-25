Інфільтраційна група росіян намагалися проникнути в Різдвянку, але її знищили

24 лютого російські військкори поширили заяви нібито про захоплення села на Запоріжжі. Цю інформацію спростували у пресслужбі Сил оборони півдня, заявивши, що населений пункт розташований за 20 км від лінії зіткнення.

У коментарі «Інтерфакс-Україна» речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповів, що росіяни поширюють фейк про захоплення села Різдвянка у Запорізькій області.

«Це повна маячня, дезінформація і фейк. По-перше, Різдвянка розташована за два десятки кілометрів від лінії бойового зіткнення», – сказав він.

Військовий розповів, що на шляху від лінії фронту до Різдвянки розташовані ще кілька селищ – Добропілля, Тернувате, Косівцеве та Придорожнє. Волошин наголосив, що навіть до цих населених пунктів росіяни не можуть підійти.

Дивіться мапу ситуації на фронті в реальному часі

За словами речника Сил оборони півдня, бої тривають на схід від Добропілля, за 20-25 км від села Різдвянка. Водночас українська розвідка зафіксувала намагання окупантів перекинути невелику інфільтраційну групу в кілька населених пунктів, зокрема і в Різдвянку. Втім, групу знищили.

«Але російська пропаганда продовжує розповідати фейки. Тиждень тому вона розповідала таку ж історію про Косівцеве, про Придорожнє, і зараз розповідають про Різдвянку. Насправді Різдвянка під контролем Сил оборони України», – повідомив Волошин.

Нагадаємо, 23 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Десантно-штурмові війська проводять контрнаступальні дії на Олександрівському напрямку та вже звільнили 400 км² і вісім сіл.