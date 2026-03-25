Бійців вдалося вивести з позиції

Троє піхотинців батальйону Alcatraz 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний яр» змогли вийти з позицій на Костянтинівському напрямку після 224 днів безперервного перебування. Про це у середу, 25 березня, повідомили на сторінці бригади.

«Попри декілька невдалих спроб ротації, зірваної ворогом, на цей раз хлопцям вдалось вийти успішно. Багато в чому посприяла погода», – йдеться у повідомленні.

Наймолодшому з військових із позивним «Жид» 21 рік. Він розповів, що одразу після заходу на позицію їх почали інтенсивно обстрілювати. За його словами, лише в перший день російські війська застосували десятки FPV-дронів.

Протягом двох діб противник безперервно намагався знищити позиції українських піхотинців. Загалом бійцям вдалося ліквідувати понад десять російських військових, тоді як основну роботу з ураження ворога виконували оператори дронів.

У дописі зазначають, що безпосередні боєзіткнення відбувалися переважно за складних погодних умов – під час туману або дощу, коли російські військові могли наблизитися до позицій майже впритул.

За даними «Української правди», усі троє військових – колишні ув’язнені.

Нагадаємо, у листопаді президент України Володимир Зеленський нагородив двох бійців 138-го окремого батальйону 115-ї окремої бригади Сил ТрО Олександра Тішаєва та Олександра Аліксєєнка, які 165 днів безперервно утримували позиції на лінії зіткнення.