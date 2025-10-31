Олександр Аліксєєнко та Олександр Тішаєв утримували позицію 165 днів

Двоє бійців 115-ї окремої бригади Сил ТрО ЗСУ 165 днів безперервно утримували позиції на лінії зіткнення. Їх висунуть на державні нагороди.

Про історію Олександра Тішаєва та Олександра Аліксєєнка розповіли в 138-му окремому батальйоні 115-ї окремої бригади Сил ТрО ЗСУ, що дислокується на Житомирщині. Там зазначили, що двоє військових 165 днів безперервно утримували позиції на лінії зіткнення.

Зокрема, Олександр Тішаєв та Олександр Аліксєєнко протягом п’яти місяців вели спостереження й розвідку, нарощували інженерні загородження та укріплювали позиції під постійними атаками дронів та артилерійськими обстрілами окупантів. На якому саме напрямку бійці тримали оборону, в батальйоні не повідомили. Так само не розголошують, яким чином їх евакуювали з позиції.

«Це прояв надлюдської мужності, самопожертви та відданості нації», — наголосили в батальйоні.

Фото батальйону

Бійці зараз проходять реабілітацію. Їх нагородили відзнаками президента та Міністерства оборони, а також подали на державні нагороди.