Світлодіодна маска для обличчя від L’Oréal

Міжнародна виставка споживчої електроніки CES – одна з найвідоміших виставок нових і незвичних технологій у світі. Цьогоріч у Лас-Вегасі CES знову здивувала відвідувачів незвичними гаджетами. Видання ZDNet вже опублікувало підбірку найбільш футуристичних пристроїв CES 2026, і серед них – цифровий лак для нігтів, ультразвуковий ніж, розумні навушники та навіть світлодіодна маска-шкіра.

Цифровий лак для нігтів iPolish представив перші у світі нігті, що змінюють колір. Самоклейні нігті можна вставити у невелику машинку, а через додаток вибрати понад 400 відтінків для миттєвої зміни кольору. Стартовий комплект можна замовити за 95 доларів.

Цифровий лак iPolish пропонує 400 відтінків / Фото ZDNET

Lollipop Star – льодяник, що передає музику через технологію «кісткової провідності». Згідно з ідеєю розробників, коли користувач смокче льодяник, він чує пісню. Це одноразовий гаджет, який компанія позиціонує як «музику, яку можна смакувати». Ціна одного льодяника – 8,99 долара.

Льодяник створений за технологією кісткової провідності / Фото ZDNET

Ультразвуковий ніж C-200 вібрує 30 000 разів на секунду, полегшуючи нарізку продуктів. Вібрації не відчуває користувач. Водночас овочі та фрукти менше прилипають до леза. Замовити такий ніж можна за 399 доларів.

Ультразвуковий ніж шеф-кухаря C-200 / Фото The Verge

Vinabot AI picture frame дозволяє створювати інтерактивні відео з фотографій та коротких сценаріїв. Фоторамка «говорить» та може вести розмову з користувачем або персонажем. Проєкт запущено на Kickstarter.

Фоторамка зі штучним інтелектом від Vinabot має здатність говорити / Фото ZDNET

Glyde AI hair clipper – перша у світі розумна машинка для стрижки волосся. Лезо визначає швидкість, нахил і кут руху, автоматично підлаштовуючись під стиль, вибраний у додатку.

Розумна машинка для стрижки волосся Glyde / Фото The Verge

Водночас The Verge виділило й медичні та косметичні інновації:

Vivoo smart pad – розумна менструальна прокладка, що визначає гормони та попереджає про можливі проблеми з фертильністю чи збої у роботі яєчників. Ціна гаджета – 4–5 доларів, результати можна зчитати через застосунок Vivoo.

Стартап створив «розумну» менструальну прокладку / Фото The Verge

Лампа-фен від Dreame сушить волосся без класичного фена, просто випромінюючи тепло зверху. Фен уже можна купити за 700 доларів.

Компанія Dreame створила фен-лампу / Фото The Verge

LED-маска L’Oréal виглядає як другий шар шкіри з червоним підсвічуванням «вен». Компанія запевнила, що світлодіодне світло допомагає підтягувати та розгладжувати шкіру. Виробництво маски заплановане на 2027 рік.

L’Oréal представила моторошну світлодіодну маску для обличчя / Фото L’Oréal

Neo headphones від Tomorrow Doesn’t Matter – накладні навушники з гнучким оголів’ям, які можна перетворити на портативний динамік. Гаджет запущений на Kickstarter, очікувана ціна – 249 доларів.