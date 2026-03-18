Табличку «Площа вільної України» викрали у Гдині

У Гдині в Польщі невідомі викрали табличку з написом «Площа вільної України» (Plac Wolnej Ukrainy). Консульство звернулося до поліції, щоб знайти вандалів. Про це у середу, 18 березня, повідомив консул України в Гданську Олег Височан у коментарі «Укрінформу».

За його словами, інцидент стався в ніч на суботу, 14 березня. Після появи інформації українське консульство звернулося до поліції та підтримує зв’язок із місцевою владою щодо ситуації. Правоохоронці одразу розпочали пошуки, однак станом на зараз причетних до злочину не встановлено. Поліція також оприлюднила звернення до громадян із проханням надати будь-яку інформацію, яка допоможе знайти вандалів.

Височан наголосив, що українська сторона розцінює цей випадок не лише як хуліганство, а як провокацію, спрямовану проти символів українсько-польської дружби. За його словами, за останні два роки це вже четвертий подібний інцидент. В одному з попередніх випадків зловмисника вдалося встановити та затримати.

Водночас консул підкреслив, що подібні акти не вплинуть на відносини між Україною та Польщею. Раніше міська влада відновлювала викрадені таблички власним коштом.

Нагадаємо, площу Вільної України відкрили 28 квітня 2022 року на знак солідарності з Україною. 23 вересня 2025 року чоловік заклеїв табличку із назвою площі наліпкою з написом «Герої Гдині», записавши це на відео. Місцева поліція почала розшукувати поляка. Та вже наступного дня, 24 вересня, чоловік знову записав відео, де прийшов до таблички та заклеїв її новою наліпкою.