Чоловік два дні підряд заклеював табличку на площі Вільної України

23 вересня у польській Гдині чоловік заклеїв табличку із назвою «площа Вільної України» наліпкою з написом «Герої Гдині», записавши це на відео. Місцева поліція відкрила провадження та розшукує поляка, повідомили у пресслужбі Головного управління поліції Гдині – втім, вже 24 вересня чоловік знову записав відео, де прийшов до таблички та заклеїв її новою наліпкою.

У вівторок, 23 вересня, користувач фейсбуку під ніком John (Nazar) Malkovicz опублікував відео, на якому він заклеює табличку площі Вільної України наклейкою із написом «Герої Гдині». Заклеїв напис чоловік посеред дня, скориставшись драбиною.

На кадрах видно, що він заклеїв назву площі Вільної України з двох сторін. На задньому фоні видно людей, які йдуть прощею та не звертають увагу на дії чоловіка.

Відео стало вірусним та зібрало понад 47 тис. лайків на сторінці та тисячі поширень. Переважна більшість коментарів під відео схвалюють дії чоловіка. Дещо згодом користувач оприлюднив нове відео з табличкою, заявивши, що «охороняє площу».

23 вересня поліції відреагували на інцидент та повідомили, що встановили особу чоловіка. За даними місцевої поліції, наразі тривають дії щодо його затримання за звинуваченням у незаконному розміщенні реклами, напису чи плаката в громадському місті.

Втім, вже 24 вересня чоловік знову прийшов на площу з драбиною та знову заклеїв табличку площі Вільної України, яку встигли очистити під попередньої наліпки. На відео видно, що чоловік клеїть зображення прапора Польщі, закриваючи кілька букв напису та змінює слова Wolnej Ukraine (“Вільної України”) на Wolnej kraine (“Вільної країни”).

«А тебе ще поліція шукає», – чутно на відео голос операторки.

На відео видно, що до таблички підійшла жінка, яка посміхалася діям чоловіка.

Зазначимо, площу Вільної України відкрили 28 квітня 2022 року на знак солідарності з Україною. У грудні 2024 року табличку із назвою площі вкрали невідомі.

Нагадаємо, 24 вересня поліція Варшави затримала чоловіка, який ображав літню українку і побив польську активістку, яка за неї заступилась. За словами активісти, чоловік кричав на українку «про бандерівців, УПА, Волинь, про те, що українці повинні забиратися геть із Польщі».