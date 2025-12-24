У авіакатастрофі загинув начальник Генштабу Лівії Мохаммед Алі Ахмед аль-Хаддад

У вівторок, 23 грудня, біля столиці Туреччини Анкари розбився літак, на борту якого перебували керівник Генерального штабу Лівії генерал-лейтенант Мохаммед Алі Ахмед аль-Хаддад та ще троє військових посадовців й фотограф пресслужби. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters, а згодом авіакатастрофу підтвердив прем'єр-міністр Лівії Абдель Хамід Дбейба.

Приватний літак, на борту якого перебувало військове командування Лівії, вилетів з аеропорту в Анкарі о 17:10 за Гринвічем в напрямку столиці Лівії Тріполі. Вже за 40 хвилин екіпаж запросив аварійну посадку, після чого зв’язок з літаком було втрачено. За словами міністра закордонних справ Туреччини Алі Ерлікая, уламки бізнес-джет типу Falcon 50 з бортовим номером 9H-DF виявили в районі Хайман, що у турецькій провінції Анкара.

Прем'єр-міністр Лівії Абдель Хамід Дбейба підтвердив авіакатастрофу та повідомив про загибель начальника Генштабу Лівії Мохаммеда Алі Ахмеда аль-Хаддада, а також начальника штабу Сухопутних військ Аль-Фітурі Грайбіля, директора Управління військового виробництва Махмуда Аль-Катаві, радника начальника Генерального штабу лівійської армії Мохаммеда Аль-Асаві Діаба та фотографа пресслужби начальника Генштабу Мохаммеда Омара Ахмеда Маджуба.

«Ця велика трагедія – велика втрата для нації, військового відомства та всього народу, оскільки ми втратили чоловіків, які служили своїй країні щиро та віддано, були прикладом дисципліни, відповідальності та національної відданості», – сказав Абдул Хамід Дбейба.

Причина авіакатастрофи наразі невідома, турецькі та лівійські правоохоронці розпочали розслідування.

Відомо, що начальник Генштабу Лівії 23 грудня перебував у Туреччині з робочим візитом, під час якого обговорював з турецьким колегою Яшаром Гюлером посилення військової співпраці.