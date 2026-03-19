Катар відновлюватиме газову інфраструктуру близько 5 років

Іранські удари по енергетичній інфраструктурі Катару пошкодили об’єкти, що забезпечують близько 17% потужностей виробництва скрапленого природного газу (СПГ). Їх повне відновлення може зайняти до п’яти років, пише Reuters із посиланням на генерального директора державної компанії QatarEnergy Саада аль-Каабі.

За його словами, атаки стали частиною ескалації в Перській затоці після ударів Ізраїлю по іранській інфраструктурі. Каабі визнав, що не очікував подібного розвитку подій, особливо з боку країни, яку назвав «братньою мусульманською державою», та ще й у період Рамадану.

Унаслідок пошкоджень QatarEnergy може оголосити форс-мажор за довгостроковими контрактами на постачання СПГ до Італії, Бельгії, Південної Кореї та Китаю. Раніше компанія вже вводила обмеження, але на коротший термін, тепер ідеться про значно триваліший період. Статус форс-мажору вже поширили на весь обсяг виробництва після атаки на ключовий хаб у Рас-Лаффані.

За оцінками Каабі, пошкоджені об’єкти вартують близько 26 млрд доларів. Водночас відновлення можливе лише після припинення бойових дій.

Що цьому передувало?

На початку місяця Ras Laffan, який є найбільшим у світі заводом зі скраплення газу, зупинив роботу після удару іранського дрона. Це стало першим серйозним збоєм у постачанні за понад 30 років. Крім того, Іран завдав ракетного удару по цьому ж об’єкту у відповідь на атаку на газове родовище Південний Парс. Як писав ZAXID.NET, на тлі цих подій ціни на газ у Європі різко зросли.

Ескалація також викликала реакцію США, зокрема Дональд Трамп заявив, що у разі нових атак Вашингтон може завдати «потужного удару» по іранській енергетичній інфраструктурі.