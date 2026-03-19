П'яний депутат їхав за кермом Mercedes Benz GLS 350

Пустомитівський районний суд Львівської області розглянув адміністративну справу щодо депутата Зимноводівської сільради від партії «Європейська солідарність», власника ТзОВ «Водоканал Зимна Вода» 53-річного Любомира Нагурського, якого у листопаді 2025 року зупинили на об’їзній дорозі Львова за кермом позашляховика Mercedes у стані алкогольного сп’яніння. Любомира Нагурського оштрафували на 17 тис. грн та позбавили водійських прав на рік.

За матеріалами справи, 23 листопада 2025 року близько опівночі поліцейські зупинили Любомира Нагурського за кермом Mercedes Benz GLS 350 за порушення правил дорожнього руху, а саме вимог подвійної суцільної лінії розмітки. З’ясувалося, що депутат керував автомобілем з явними ознаками алкогольного сп’яніння: запах алкоголю з рота, порушення мови, почервоніння обличчя. На відповідну постанову суду першим звернуло увагу видання LvivMedia.

Від проходження огляду на стан сп’яніння на місці зупинки та в медичному закладі Любомир Нагурський відмовився. У результаті на порушника склади адміністративний протокол за керування у стані сп’яніння (ч. 1 ст. 130 КУпАП). Згодом депутат викликав на місце події тверезого водія, щоб забрати автомобіль.

Винуватець у судові засідання не з’являвся. Натомість його адвокатка заперечила обставини справи, заявивши, що записи з бодікамер поліцейських засвідчують, що автомобіль перебував у нерухомому стані, а Любомир Нагурський у цей період ним не керував. Також вона заявила про відсутність доказів того, що він відмовився від проходження огляду на стан сп’яніння.

Однак вина Любомира Нагурського була доведена зібраними матеріалами.

Суддя Дмитро Кукса визнав Любомира Нагурського виннним у керуванні в стані сп’яніння та призначив йому покарання – штраф у розмірі 17 тис. грн та позбавлення водійських прав на рік. Постанова суду ще може бути оскаржена.