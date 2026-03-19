«Красилів Технопорт» вже постачає продукцію на експорт

Індустріальний парк «Красилів Технопорт» у Хмельницькій області залучив першу іноземну промислову інвестицію – 4,5 млн євро, з яких вже 1,5 млн євро внесено. Інвестором стала німецька компанія Goldhofer AG, яка вже запустила на території парку виробництво компонентів і запчастин для напівпричепів, призначених для перевезення негабаритних вантажів. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

За його словами, інвестор уже вклав 1,5 млн євро, а наразі проходить реєстрацію як учасник індустріального парку.

Що відомо про «Красилів Технопорт»?

Підприємство виробляє щомісяця 7–8 напівпричепів, які постачаються до Німеччини. На виробництві працюють 36 людей, переважно зварювальники. Крім цього, керуюча компанія парку домовилася про залучення ще одного іноземного інвестора – польської компанії Modular, яка планує відкрити в Красилові виробництво модульних будинків для житлових і комерційних потреб.

Також на території індустріального парку працює українська компанія «Атон Енерджі», яка виготовляє теплообмінники для твердопаливних котлів. У планах – запуск виробництва настінних газових котлів.

Індустріальний парк «Красилів Технопорт» створили у 2023 році на базі частини території колишнього машинобудівного заводу, яка тривалий час не використовувалася. Площа парку становить понад 10 гектарів, а виробничі приміщення – більш як 8 тисяч м². Територія забезпечена необхідною інфраструктурою, зокрема електроенергією, водою, газом і залізничною гілкою.

Наразі парк готує заявку на державне фінансування розвитку інфраструктури в межах програми «Зроблено в Україні». Раніше уряд оновив правила підтримки індустріальних парків, розширивши можливості фінансування, зокрема для відновлення пошкодженої інфраструктури.

Німецька компанія вже запустила виробництво комплектуючих для напівпричепів і постачає продукцію на експорт.