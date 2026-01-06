Лінію протягнуть до індустріального парку «Тернопіль»

У Тернополі побудують нову лінію електропередач потужністю 10 кВ. Сучасні мережі протягнуть до індустріального парку «Тернопіль», який розташований на вул. Микулинецька. На оплату інженерно-консультаційних послуг та саме будівництво планують витратити понад 88,6 млн грн.

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради дозволив своєму комунальному підприємству «Підприємство матеріально-технічного забезпечення» витратити понад 87,5 млн грн з ПДВ на оплату робіт з будівництва та підведення інженерних мереж до індустріального парку «Тернопіль». Про це йдеться у рішенні виконавчого комітету від 24 грудня. Також ще 1,2 млн грн спрямують на оплату інженерно-консультаційних послуг на об’єкті. Комунальне підприємство отримало окремий дозвіл на здійснення цих витрат, який також проголосували на виконкомі.

У рішенні виконавчого комітету вказано, що для індустріального парку «Тернопіль»побудують окрему лінію електропередач. Її потужність становитиме 10 кВ і вона буде розрахована для заживлення електричних установок в майбутньому парку.

Наразі в міській раді не зазначили, коли будуть оголошувати тендер на будівництво нової лінії електропередач і чи фінансуватимуться ці роботи з міського чи державного бюджетів.

Додамо, що наприкінці листопада 2025 року держава виділила дотацію в розмірі 40,7 млн грн для індустріального парку «Тернопіль». Гроші мають скерувати на прокладання електричних мереж до території індустріального парку.

Згідно з даними проєктної системи Dream, індустріальний парк «Тернопіль» є комунальним, створеним у 2018 році за ініціативи Тернопільської міської ради. Він розташований на ділянці площею 15 га на вул. Микулинецькій. Загальна вартість побудови парку – 974,9 млн грн, з них 644 млн – це витрати саме на будівництво, решта – розробка документації, експертизи, податки тощо. Зводити парк почали у січні 2025 року, наразі триває «створення інженерно-транспортної інфраструктури», йдеться в профілі проєкту.

Після введення індустріального парку тут, згідно з планами, мають працювати близько 1100 людей. Це будуть підприємства переробної промисловості (первинна та вторинна переробка сільськогосподарської сировини, виробництво харчових продуктів, виробництво продуктів дитячого харчування); підприємства професійної наукової та технічної діяльності (використання новітніх технологій, ІТ-кластер тощо).