Росіяни з дрона атакували об’єкти цивільної інфраструктури Шосткинського району

У Хутір-Михайлівській громаді Сумської області внаслідок удару безпілотників по об’єктах цивільної інфраструктури загинули двоє братів, ще двоє чоловіків отримали поранення. Про це повідомили обласна прокуратура та керівник ОВА Олег Григоров.

За інформацією слідства, атака трапилась 19 березня близько 10:30. Жертвами атаки стали двоє братів віком 33 та 37 років. Також постраждали 54-річний та 40-річний чоловіки.

Правоохоронці документують наслідки атаки. Проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Також зранку 19 березня російський безпілотник атакував Великописарівську громаду Охтирського району, 62-річний місцевий житель загинув від отриманих поранень. У цій же громаді важке поранення отримав 55-річний велосипедист, якого атакував ворожий дрон.

У Ворожбянській громаді Сумського району через атаку БпЛА на цивільне авто постраждали двоє чоловіків віком 64 та 65 років.