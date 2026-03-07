Вигоріле внаслідок атаки БпЛА авто на Сумщині

Уранці суботи, 7 березня, росіяни атакували автозаправну станцію на Сумщині. Унаслідок атаки загинув 24-річний чоловік, інший 22-річний потерпілий отримав поранення. Про це повідомила прокуратура Сумщини.

За даними прокурорів, російський безпілотник поцілив в АЗС в Степанівській громаді Сумського району близько сьомої години ранку. На момент атаки загиблий та поранений чоловіки перебували в авто поблизу станції.

Наразі правоохоронці документують наслідки російської атаки. Триває досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

У Сумській ОВА уточнили, що через удар безпілотника на території АЗС у Степанівській громаді загорівся автомобіль. Водій загинув на місці, а його пасажир зміг вибратися з авто. З важкими опіками його доставили до лікарні.

Окрім цього, за даними ОВА, російський дрон атакував ще одне авто у Глухівській громаді. Поранення зазнав 47-річний чоловік, його госпіталізували.

У Білопільській громаді під ворожу атаку потрапило поліцейське авто. Постраждали двоє правоохоронців, їм надали необхідну допомогу.

Як повідомляв ZAXID.NET, 21 лютого російський ударний дрон атакував автомобіль швидкої допомоги поблизу села Уралове на Сумщині. Унаслідок атаки загинули четверо людей.