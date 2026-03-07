Українські десантники в стрілецькому бою знищили росіян на Харківщині

На Куп’янському напрямку військові Десантно-штурмових військ Збройних сил України зірвали спробу диверсії російських військ і знищили групу окупантів. Відео з кадрами операції оприлюднила пресслужба 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ в суботу, 7 березня.

Як йдеться в дописі, десантники 2-го аеромобільного батальйону 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади оперативно виявили групу російських військових, які намагалися закласти міни біля села Загризове.

Після цього українські військові залучили безпілотники-бомбери та штурмову групу, яка у стрілецькому бою знищила ворога.

«Операція з мінування – зірвана, а загроза – нейтралізована», – підсумували військові.

Як повідомляв ZAXID.NET, бійці ССО на Запорізькому напрямку знищили склад зброї та ліквідували пʼятьох російських окупантів, які, ймовірно, маскувались під українських бійців.