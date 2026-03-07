РЛС входить до складу однієї з найдорожчих систем раннього оповіщення у світі

Іранська армія знищила рідкісний американський радіолокаційний радар RTX Corp. AN/TPY-2 та допоміжне обладнання для нього. РЛС входить до системи протиракетної оборони THAAD у Перській затоці, повідомило 6 березня агентство Bloomberg із посиланням на анонімного американського чиновника.

За словами співрозмовника агентства, Ірану вдалося знищити ключову радарну систему вартістю 300 млн доларів, яка мала вирішальне значення для керування батареями протиракетної оборони США в Перській затоці. РЛС уразили на авіабазі Муваффак Салті в Йорданії під час атак 28 лютого та 3 березня.

Заступник директора аналітичного центру The Foundation for Defense of Democracies (FDD) Райан Бробст назвав знищення американського РЛС одним із найуспішніших ударів Ірану на сьогодні.

Зазначається, що РЛС AN/TPY-2 входить до системи протиповітряної оборони THAAD, призначеної для раннього оповіщення та перехоплення балістичних ракет на краю атмосфери. Такі системи є ефективнішими за батареї Patriot та можуть протистояти складнішим загрозам.

За даними агентства, США мають всього вісім систем THAAD по всьому світу, зокрема у Південній Кореї та Гуам. Вартість кожної батареї – близько 1 млрд доларів, 300 млн доларів із них припадає саме на РЛС.

У FDD повідомили, що системи ППО та ПРО у Перській затоці вже стикнулися з сильним навантаженням через іранські удари дронів та балістичних ракет. Це загрожує скороченням запасів сучасних перехоплювачів.

Нагадаємо, 28 лютого США та Ізраїль розпочали військову операцію в Ірані, який не відмовився від ідеї розробки власного ядерного озброєння. По країні завдають повітряних ударів. У відповідь Іран почав атакувати військові бази США та цивільну інфраструктуру сусідніх країн, зокрема, ОАЕ, Саудівської Аравії, Іраку, Кувейту і Бахрейну.

Через ризик масованих атак іранських дронів Shahed США та країни Перської затоки ведуть переговори про купівлю українських дронів-перехоплювачів. За даними Reuters, йдеться про БпЛА-перехоплювачі P1-SUN.