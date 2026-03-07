У низці регіонів зафіксували пошкодження та руйнування

У ніч на суботу, 7 березня, російські окупанти атакували захід України ракетами та дронами. Внаслідок атаки зафіксували пошкодження інфраструктури на Хмельниччині, Рівненщині та Буковині, повідомили у пресслужбах місцевих ОВА.

Близько 02:00 росіяни атакували Хмельницьку область, у регіоні працювала ППО. Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін розповів, що росіяни пошкодили вікна будівлі на залізничній станції у Шепетівському районі.

Внаслідок атаки виникла пожежа, її оперативно ліквідували. Постраждалих внаслідок атаки немає.

«Є перебої в електропостачанні – енергетики працюють над його відновленням», – повідомив Сергій Тюрін.

Перебої зі світлом також зафіксували на Буковині – росіяни атакували безпілотником район Новодністровська, повідомили у пресслужбі Повітряних сил. За даними «Суспільного Чернівці», після атаки там зникло електропостачання, його відновили близько 7:00. У пресслужбі Чернівецької ОВА повідомили, що по області випустили 11 дронів та чотири крилаті ракети «Калібр».

«Основною ціллю атаки стали об’єкти енергетичної інфраструктури у Дністровському районі. На місцях уражень працюють усі відповідні служби, тривають роботи з ліквідації наслідків.На щастя, загиблих і постраждалих немає», – повідомив голова ОВА Руслан Осипенко.

Крім того, росіяни завдали ударів по Рівненщині – за даними пресслужби «Укрзалізниці», через пошкодження залізничної інфраструктури низка потягів змінюють маршрути Рівненською, Вінницькою та Житомирською областю.

Зокрема, суттєво затримуються такі поїзди:

№43/44 Івано-Франківськ – Черкаси (+5:13)

№93/94 Хелм – Харків-Пас. (+5:20)

№49/50 Трускавець – Київ-Пас. (+5:13)

№¾ Ужгород – Дніпро-Головний (+4:47)

№31/32 Пшемисль Головний – Запоріжжя-1 (+4:47)

№91/92 Київ-Пас. – Львів (+4:42)

№97/98 Ковель-Пас. – Київ-Пас. (+4:53)

№91/92 Львів – Київ-Пас. (+4:30)

№29/30 Ужгород – Київ-Пас. (+3:30)

№7/8 Чернівці – Київ-Пас. (+3:30)

З детальним списком запізнень потягів можна ознайомитися за посиланням.

За даними президента Володимира Зеленського, вночі росіяни атакували Україну 29 ракетами та 480 дронами. Нагадаємо, під час нічної атаки окупанти вдарили балістичною ракетою по багатоповерхівці в Харкові – там загинули щонайменше семеро людей, де 10 постраждали. Також руйнування зафіксували в Києві, на Одещині, Житомирщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.