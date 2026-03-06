У МВС розповіли, що шахраї пишуть фейкові повідомлення чи створюють сайти

Міністерство внутрішніх справ розповіло 24 Каналу, що синя галочка стала інструментом в руках шахраїв. Адже вони надсилають повідомлення під приводом надання синьої галочки.

У МВС розповіли, що шахраї пишуть фейкові повідомлення чи створюють сайти. Їхня мета – отримати персональні дані для доступу до чужих акаунтів. Зокрема, вони діють за такою схемою:

користувачам надсилають повідомлення в месенджери чи на електронну пошту буцімто від Meta про те, що їм можуть присвоїти синю позначку;

щоб нібито отримати її в інстаграмі, треба перейти за посиланням та заповнити форму;

посилання, яке вони надсилають, веде на фішинговий сайт, схожий на інстаграм. Там людину просять ввести логін, пароль та код з смс.

Після цього дані користувача відразу потрапляють до шахраїв. Останні – змінюють налаштування облікового запису і власник втрачає доступ до сторінки в інстаграмі.

Далі шахраї за повернення доступу до акаунту можуть вимагати гроші. Та в МВС попереджають, що найчастіше доступ до сторінки не повертають навіть після оплати.

Як Instagram надає синю галочку?

Інстаграм не надсилає повідомлення користувачам. Щоб отримати галочку, треба подавати на неї запит в застосунку через налаштування. Відповідь приходить також виключно як сповіщення у застосунку протягом 30 днів.

«Варто пам'ятати: Instagram не надсилає повідомлення в директ чи на електронну пошту», – наголосили у МВС.

Міністерство також пояснило, що варто ігнорувати:

особисті повідомлення, в яких вам пропонують пройти верифікацію;

підозрілі посилання.

Також варто пам’ятати, що будь-яке повідомлення з пропозицією отримати позначку є підозрілим. МВС закликає перевіряти інформацію через офіційний застосунок та довідковий центр.

