МВС розкрило шахрайську схему зламу інстаграм через обіцянку синьої галочки
Інстаграм ніколи не надсилає повідомлення користувачам, як це роблять шахраї
Міністерство внутрішніх справ розповіло 24 Каналу, що синя галочка стала інструментом в руках шахраїв. Адже вони надсилають повідомлення під приводом надання синьої галочки.
У МВС розповіли, що шахраї пишуть фейкові повідомлення чи створюють сайти. Їхня мета – отримати персональні дані для доступу до чужих акаунтів. Зокрема, вони діють за такою схемою:
користувачам надсилають повідомлення в месенджери чи на електронну пошту буцімто від Meta про те, що їм можуть присвоїти синю позначку;
щоб нібито отримати її в інстаграмі, треба перейти за посиланням та заповнити форму;
посилання, яке вони надсилають, веде на фішинговий сайт, схожий на інстаграм. Там людину просять ввести логін, пароль та код з смс.
Після цього дані користувача відразу потрапляють до шахраїв. Останні – змінюють налаштування облікового запису і власник втрачає доступ до сторінки в інстаграмі.
Далі шахраї за повернення доступу до акаунту можуть вимагати гроші. Та в МВС попереджають, що найчастіше доступ до сторінки не повертають навіть після оплати.
Як Instagram надає синю галочку?
Інстаграм не надсилає повідомлення користувачам. Щоб отримати галочку, треба подавати на неї запит в застосунку через налаштування. Відповідь приходить також виключно як сповіщення у застосунку протягом 30 днів.
«Варто пам'ятати: Instagram не надсилає повідомлення в директ чи на електронну пошту», – наголосили у МВС.
Міністерство також пояснило, що варто ігнорувати:
особисті повідомлення, в яких вам пропонують пройти верифікацію;
підозрілі посилання.
Також варто пам’ятати, що будь-яке повідомлення з пропозицією отримати позначку є підозрілим. МВС закликає перевіряти інформацію через офіційний застосунок та довідковий центр.
