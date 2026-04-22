Михайло Сцельніков перебуває в СІЗО без права внесення застави

Обвинувачений у вбивстві народного депутата Андрія Парубія Михайло Сцельніков близько року готувався до злочину і сам запропонував росіянам співпрацю. Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ розповів начальник Головного слідчого управління СБУ Андрій Швець.

Він підтвердив, що Михайло Сцельніков почав шукати зв’язку з росіянами у 2023 році, коли його син, який служив у 93-й окремій механізованій бригаді «Холодний яр», зник безвісти біля Бахмута. Серед іншого обвинувачений почав шукати сина через російські телеграм-канали, де спілкувався з різними людьми, запитуючи, чи можуть вони допомогти встановити, що син живий і в полоні, а якщо загинув, чи можна знайти його тіло.

«Таким чином, він почав спілкуватись із особами, які, як нами встановлено, мають приналежність до Головного управління розвідки РФ. Вони пообіцяли йому знайти сина. З сином у нього були не дуже добрі стосунки, бо хлопець був проукраїнський, а батько мав проросійські погляди. Була навіть ситуація, коли на весілля сина його, як і інших гостей, попросили вдягнути вишиванки. І він єдиний, хто прийшов не у вишиванці і спілкувався російською мовою. Його попросили піти звідти», – розповів Андрій Швець.

У листуванні з сином, за даними СБУ, Михайло Сцельніков також не приховував проросійських поглядів, а під час спілкування з росіянами фактично сам запропонував їм свої послуги.

«Він фактично сам запропонував свої послуги росіянам, а також додав, що готовий поїхати в Росію, пошукати сина серед військовополонених. Вони своєю чергою пообіцяли пошукати тіло сина поблизу Бахмуту – в тому районі, де він зник, і допомогти його поховати… У своїх дописах він не приховував негативного ставлення до українських політиків, яких вважав винуватими у розв’язанні війни. І сам повідомив, що може бути чимось корисним росіянам», – каже глава Головного слідчого управління СБУ.

Росіяни запитали в Сцельнікова, хто з відомих українських політиків живе у Львові і чи може він за ними прослідкувати. Першим він назвав Андрія Парубія, оскільки знав, де мешкає політик. До його вбивства він готувався рік – проводив розвідку, діставав знаряддя і засоби, які йому були потрібні: купив авто, електровелосипед, шолом, сумку Glovo, одяг, мобільні телефони.

«Наприклад, у нього була власна машина, але він придбав ще одну на іншу особу. Машина, на якій велося стеження за Парубієм, була оформлена на військового, що перебуває в російському полоні...Спочатку стеження вів на своєму автомобілі. Згодом придбав ще одну машину, надавши документи зниклого безвісти військового у Курській області, та електровелосипед. Для зберігання цих двох транспортних засобів орендував віддалений від місця проживання гараж. Добирався до гаража на власному авто і, щоб не "світити" його під час стеження за Парубієм, змінював там машину, а пізніше пересідав на електровелосипед. Він просто попросив власника оформити страховку на цю особу. Заплатив йому 1600 доларів і взяв у нього техпаспорт», – сказав Андрій Швець.

Він також підтвердив, що вбивство політика було радше ідейним, аніж через гроші, оскільки росіяни заплатили Михайлу Сцельнікову приблизно 3-4 тис. доларів, що фактично лише компенсує його витрати на підготовку. Своєю чергою, ворожі спецслужби його консультували, зокрема передавали документи для придбання автомобіля, зброю зі збитим маркуванням для того, щоби її не можна було ідентифікувати.

«Але за цей рік підготовки він відчув себе вже настільки спеціалістом, що після скоєння злочину сам повчав свого куратора, пояснюючи, де зробив помилки і чому його особу встановили, а також радив, як потрібно наступного разу вчиняти, щоб виконавцю себе не виказати і не бути затриманим», – зазначає посадовець СБУ.

Гроші для організації злочину Михайло Сцельніков отримував через купівлю-продаж криптовалюти. До фінансових оборудок були залучені близько 10 громадян України, які переказували гроші на карти обвинуваченого з криптобірж. При цьому, вони не знали, що співпрацюють із росіянами, кажуть у СБУ, а лише в такий спосіб заробляли на переказі грошей.

Під час допиту Михайло Сцельніков розповів правоохоронцям, що нібито зброю розібрав і кинув у ставок разом із розібраним велосипедом. Однак, коли ставок осушили, зброї там не знайшли. Пізніше схрон зі зброєю виявили на Личаківському кладовищі. Експертизи підтвердили, що саме цей пістолет був у його руках, а патрони і кулі, виявлені на місці злочину, використовувались саме з цим пістолетом.

Слідство встановило, що Сцельніков ретельно підійшов до вибору одягу на день убивства – штани в магазині купували двоє людей, шолом кур’єра він придбав «Новою поштою», а велосипед купив через одну з онлайн-платформ. За даними СБУ, спільників в Україні в обвинуваченого не було.

«Ми знайшли місце, де було облаштовано "схрон", але хто це робив, ні. Ми також знайшли ще зброю, яка ним була заздалегідь підготована. Це обріз мисливської рушниці, який був запакований і захований на кладовищі», – розповів Андрій Швець.

Він спростував будь-який зв’язок між вбивством Андрія Парубія та Ірини Фаріон і підтвердив, що Михайло Сцельніков написав заяву на обмін у Росію, однак СБУ таких рішень не приймає. В Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими обвинувачений не звертався.

Що відомо про справу вбивства Андрія Парубія

54-річного нардепа застрелили 30 серпня 2025 року на вул. Єфремова. Кілер маскувався під працівника служби доставки, наблизився до політика впритул і вистрілив у голову. Від отриманих травм Андрій Парубій помер на місці.

Стрільця розшукали через добу в Хмельницькій області. Під час обрання запобіжного заходу Михайло Сцельніков зізнався в вчиненому та назвав убивство «помстою владі» та попросився на обмін у Росію під приводом пошуку тіла вбитого на війні сина. Згодом з’ясувалося, що підозрюваний підтримував російську агресію з 2014 року та працював на російських агентів, яким зливав місця дислокації ЗСУ.

Через чотири місяці після вбивства правоохоронці знайшли пістолет, з якого вбили Андрія Парубія. Для вчинення злочину вбивця використав пістолет Макарова, який згодом заховав у лісопарку.

Крім підозри у вбивстві, Михайлу Сцельнікову інкримінують ще низку обвинувачень, зокрема публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу (ч. 3 ст. 109), державна зрада (ч. 2 ст. 111), посягання на життя державного діяча (ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ст. 112), незаконне поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263) та виправдовування збройної агресії (ч. 1, 3 ст. 436-2 ККУ).

Слідство завершило досудове розслідування і передало справу до Франківського районного суду. Родина Андрія Парубія подала цивільний позов на 15 млн грн компенсації.