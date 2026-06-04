Після скандалу митрополита Іларіона переведуть до Бразилії

Біла речовина, яку виявили поліцейські під час обшуку автомобіля митрополита РПЦ Іларіона (Ґріґорій Алфєєв) в Чехії, виявилася кокаїном. Про це повідомило 3 червня Dennik N із посиланням на пресслужбу поліції.

За повідомленням правоохоронців, поліція затримала Іларіона у Карлових Варах після того, як отримали заяву електронною поштою. Під час обшуку автомобіля митрополита поліція виявила три контейнери з білим порошком.

«Ми можемо підтвердити, що експертиза довела: вилучений білий порошок — це кокаїн. Йдеться про кілька грамів, які ми знайшли в автомобілі та вилучили», – повідомили у поліції.

Зазначимо, митрополита Іларіона випустили з-під варти 26 травня, через два дні після затримання. Наразі він перебуває в Москві та скаржиться, що його називають російським агентом.

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Російська служба «Радіо Свобода» повідомила, що після скандалу з наркотиками Московський патріархат опублікував заяву, в якій повідомив, що Іларіон «з обʼєктивних обставин не може служити у Карлових Варах», і тому його направляють у Південноамериканську єпархію в Бразилії.

До слова, це не перший раз, коли Іларіона переводять на тлі скандалів. Так, у 2024 році його перевели з Угорщини до Чехії, після того, як Іларіона звинуватив у сексуальних домаганнях його келійник.

Іларіон з 2003 року обіймав сан єпископа Віденського та Австрійського, а також представника Московського Патріархату при європейських міжнародних організаціях у Брюсселі. З 2009 року єпископ Волокамський, керівник відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархатуЄ наближений до російського патріарха Кіріла. На посаді він публічно підтримував та виправдовував війну Росії проти України.

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У 2025 році чеські та угорські ЗМІ повідомили, що Іларіон має звʼязки з російськими спецслужбами. Зокрема, медіа поширили відео, на якому священник стріляє по мішені в тирі зі зброї, яку використовують співробітники ФСБ. У коментарі Deník N анонімний соратник митрополита стверджував, що Іларіон стріляв у штаб-квартирі ФСБ у Москві.

У липні 2013 року Іларіон отримав орден «За заслуги» ІІІ ступеня від президента-втікача Віктора Януковича. У січні 2023 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти митрополита Іларіона та позбавлення його державних нагород.