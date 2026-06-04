Марко Рубіо оцінив ефективність українських далекобійних атак

Державний секретар США Марко Рубіо визнав, що українські удари вглиб території Росії є дійсно ефективними та назвав російське вторгнення в Україну стратегічною помилкою. Під час слухань у Сенаті 3 червня він розповів, що кількість втрат Росії загиблими вперше в історії перевищила кількість втрат пораненими.

За словами Марко Рубіо, за нинішньої динаміки на полі бою Росія може ніколи не здобути військових шляхом те, що вимагає під час переговорів. Він звернув увагу на те, що за останній місяць українські сили демонструють певні успіхи на полі бою, а також завдають дедалі ефективніших далекобійних ударів углиб Росії.

Нагадаємо, у ніч на 3 червня дрони атакували стратегічний нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі. Внаслідок атаки зайнялася сильна пожежа, у місті пошкоджені кілька обʼєктів інфраструктури. Відстань від термінала до держкордону України склала близько 1100 км.

«За даними міністерства війни США, вперше в історії кількість втрат загиблими у Росії перевищила кількість втрат пораненими. Тож українці не лише відважно воюють – вони воюють ефективно», – повідомив Рубіо.

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Додамо, статистика втрат росіян на війні проти України станом на 4 червня свідчить, що Росія втратила вбитими та пораненими 1 369 340 солдатів. За добу окупанти втратили 1300 військових.

Він наголосив, що «майже ні в кого у світі», включно з деякими росіянами, не залишилося сумнівів про те, що вторгнення Росії до України стало стратегічною помилкою.

«Росія точно не досягне своїх цілей, які вони заявили в перший день. І Росія може ніколи не досягнути військовим шляхом тих цілей, яких вона зараз вимагає на переговорах», – сказав Марко Рубіо.

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Водночас держсекретар висловив позицію США, що війну можна буде закінчити виключно дипломатичним шляхом. За його словами, досягнути завершення війни залишається дуже складною задачею, оскільки «позиції сторін залишаються дуже далекими одна від одної».

Крім того, Марко Рубіо повідомив, що «дуже скоро» зʼявляться новини про 400 млн доларів військової допомоги Україні, які затримує Пентагон. Проти цієї затримки виступили Сенатори обох партій США, які направили лист міністру війни Піту Гегсету.