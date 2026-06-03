Загоряння сталося на території нафтового термінала

У ніч на середу, 3 червня, безпілотники атакували нафтовий термінал у порту Санкт-Петербурга. Внаслідок удару на об’єкті виникла масштабна пожежа. Про це повідомили телеграм-канали.

Відомо, що вночі після оголошення повітряної тривоги через загрозу дронів у районі порту пролунала серія вибухів. У мережі з’явилися численні відео, на яких видно сильне займання та густі клуби чорного диму. За попередніми даними, загоряння сталося на території нафтового термінала, вогонь охопив резервуари з нафтопродуктами.

До ранку полум’я поширилося ще більше. Губернатор Санкт-Петербурга Алєксандр Бєглов заявив, що внаслідок атаки українських безпілотників у місті пошкоджень зазнали кілька об’єктів інфраструктури, є постраждалі.

«Пошкоджено кілька об’єктів. Наразі триває ліквідація наслідків. Є кілька постраждалих. Загиблих немає. Працює оперативний штаб. Сили та засоби переведені в режим підвищеної готовності», – йдеться у дописі.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Також губернатор зазначив, що під удар безпілотників потрапили об’єкти інфраструктури в Кронштадтському, Кіровському та Красносільському районах міста.

«Петербурзький нафтовий термінал» вважається одним із ключових об’єктів паливної інфраструктури Росії. Це найбільший нафтовий термінал на північному заході країни з пропускною здатністю до 12,5 млн т нафтопродуктів на рік. На території підприємства площею 37 га розташований 21 резервуар для зберігання світлих і темних нафтопродуктів. Об’єкт має статус стратегічно важливого для забезпечення безпеки РФ та входить до реєстру природних монополій. У 2024 році виручка термінала склала 8,6 млрд рублів, а чистий прибуток – 5,8 млрд рублів.

Доповнено о 09:57. Атаку підтвердив президент Володимир Зеленський, зауваживши, що до термінала від держкордону України близько 1100 км.

«Є хороші результати наших далекобійних санкцій від воїнів СБУ, СБС, ССО, ГУР та ДПСУ. Цієї ночі було уражено важливі об’єкти на території Росії. Серед них – Петербурзький нафтовий термінал. Від нашого державного кордону України до цього обʼєкта російської нафтової галузі, яка працює на війну, близько 1100 км», – написав він.

Нагадаємо, 1 червня та в ніч проти 2 червня підрозділи Сил оборони завдали серії ударів по низці важливих об’єктів російських окупаційних сил. Зокрема, було уражено нафтопереробний завод «Ильский» у Краснодарському краї.