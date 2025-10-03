Михайлу Сцельнікову загрожує довічне увʼязнення

Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія повідомили про підозру у державній зраді. СБУ зібрала докази, що він діяв на замовлення спецслужб РФ, повідомили в СБУ 3 жовтня. Йому загрожує довічне увʼязнення.

«За матеріалами справи, більше року тому фігурант, проживаючи у Львові, був завербований російськими спецслужбістами. З того часу він отримував ворожі завдання і “звітував” ворогу про їх виконання. Зокрема, він спочатку відслідковував та передавав рашистам локації Сил оборони, а також намагався встановити час та напрямки руху залізничних ешелонів з пальним», – зазначили в СБУ.

Для перевірки готовності агента до виконання складнішого завдання, російські спецслужбісти доручили йому вбити Андрія Парубія та профінансували підготовку до цього злочину.

«Щоб виконати замовлення держави-агресора, зловмисник відстежував розклад дня та маршрути пересування народного депутата. Одночасно з цим, за даними слідства, кілер готував план своєї втечі за кордон після вчинення вбивства», – розповіли у спецслужбі.

Українські правоохоронці вчасно затримали вбивцю і запобігли його нелегальному виїзду з України. На підставі зібраних беззаперечних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше вбивство Андрія Парубія кваліфікували за ст. 112 Кримінального кодексу України (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною діяльністю).