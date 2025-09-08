У суботу, 30 серпня, львів’янин Михайло Сцельніков вбив народного депутата Андрія Парубія у Львові. Після затримання він одразу ж визнав свою провину, а журналісти з’ясували, що кілер тривалий час ненавидів Україну та шукав контакти російських спецслужб.

Слідчі дослідили чимало записів з камер, щоб встановити маршрут Сцельнікова після вбивства та оперативно його затримати. У судовому реєстрі оприлюднили кілька ухвал про арешт майна, яке після злочину покинув Сцельніков. Люди, які того дня бачили чоловіка у костюмі кур’єра Glovo, навіть не підозрювали, що це холоднокровний вбивця.

День вбивства

Вбивство сталось 30 серпня о 11:34 біля будинку №48 на вул. Єфремова у Львові. На місці вбивства виявили вісім гільз, що свідчить про вісім пострілів у Андрія Парубія. Вбивця підійшов до нього зі спини та вистрілив раптово. Парубій від отриманих травм загинув на місці, а 52-річний Михайло Сцельніков сів на електровелосипед та втік.

Вбивця був одягнений у чорний одяг та мав на спині жовтий рюкзак сервісу доставки Glovo. Із судового реєстру відомо, що аналогічний рюкзак приблизно о 17:10 правоохоронці виявили на вул. Костя Левицького (біля будинку №75а), що за якихось 100-150 м від будівлі колишнього генерального консульства Росії. Центр Львова звідси у пішій доступності – якихось півтора кілометра. Поліція підозрює, що знайдений на вул. Костя Левицького рюкзак – це саме той, який мав Михайло Сцельніков на місці злочину. Окрім рюкзака вивили також чорні рукавиці та пару кросівок.

Місцевість на вул. Костя Левицького (біля будинку №75а). Фото ZAXID.NET

Із вул. Костя Левицького Сцельніков поїхав у Винниківський лісопарк біля популярного відпочинкового комплексу Emily Resort. Поліцейські почали обшукувати ліс приблизно за годину після виявлення речей на вул. Костя Левицького.

У лісопарку виявили електровелосипед (окремо кермо, одне колесо та сам велосипед), сліди взуття, а також місце багаття, де виявили обгорілі речі, зокрема взуття, рукавиці, які визнано речовими доказами.

ZAXID.NET на основі інформації інформації із судового реєстру підготував мапу, де саме слідчі виявили ключові докази у справі вбивства.

Обшуки лісництва тривали маже до 05:00 ранку неділі, 31 серпня. На території лісопарку також виявили намет, де були упаковки від їжі, пакети, фрагменти паперу (на одному з них було зображення схоже на Путіна) та ін.

Відомо, що затримали львів’янина Михайла Сцельнікова на Хмельниччині, куди він втік після вчинення злочину. Із моменту вбивства до затримання пройшло менше двох днів. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповідав, що затриманий ретельно готувався до вбивства та продумував маршрут втечі.

Затримали львів’янина Михайла Сцельнікова на Хмельниччині, куди він втік після вчинення злочину

«Високий замок», посилаючись на джерела у правоохоронних органах, розповідав, що російські спецслужби дали Сцельнікову 1000 доларів, щоб він купив машину – «Вісімку», а також купив електровелосипед та орендував гараж, де й тримав машину для втечі. За даними журналістів, росіяни передали Михайлу Сцельнікову документи безвісті зниклого військового і ці документи він показував при купівлі авто.

У судових ухвала є інформація про арешт автомобіля ВАЗ 2108, який у народі називають «вісімкою». Його виявили на території гаражного кооперативу «Варшавський», що на вул. Винниця, 31. У межах кримінального провадження слідчі знайшли й посвідчення водія, про яке, ймовірно, згадували журналісти «Високого замку». Його знайшли неподалік від вказаного гаражного кооперативу – документ виданий у Кіровоградській області на ім’я військового, який безвісти зник на Курщині у вересні 2024 року.

А пістолет де?

У судових ухвалах згадують і про пістолет. За даними слідчих, Сцельніков розібрав електровелосипед, переднє колесо та акумуляторну батарею він викинув в озеро, туди ж він викинув і пістолет. В судовій ухвалі вказано, що йдеться про озеро Лісне. У Львові є невелика водойма, яка називається озеро Лісове, – це між місцем, де поліція виявила посвідчення водія на ім’я безвісти зниклого військового, та гаражним кооперативном, де була машина. Можливо, йдеться саме про це місце.

Відомо, що вдома Сцельніков ретельно вимив руки олією, щоб знищити сліди, які є важливими для слідства. Після вбивства він поїхав у село Колодіївка Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, поруч із кордоном з Молодовою. Він перебував на зв’язку із невстановленою слідством людиною, яка давала вказівки через телеграм щодо переховування та втечі.

Після затримання

Під час обрання запобіжного заходу 52-річний Михайло Сцельніков визнав свою провину. Він заявив журналістам у залі суду, що це «помста українській владі». Він заперечив поширювану низкою медіа інформацію про те, що російські спецслужби його шантажували тілом убитого сина.

«Це не правда. Все, що я хочу, це щоби зараз скоріше зробили вирок. Так, я визнаю, я його вбив, і хочу проситися, щоб мене обміняли на військовополонених, щоб я міг поїхати і знайти тіло свого сина. Більше я коментарів давати не збираюся», – сказав Михайло Сцельніков.

Однак до цієї версії є питання: якщо Сцельніков хотів обмінятись на військовополонених, тоді навіщо тікав, заплутував сліди і ховався?

Син Михайла Сцельнікова – Михайло-Віктор Сцельніков на початку повномасштабної війни пішов добровольцем у військо. Відомо, що у віці 28 років він зник безвісти – це трапилось 19 травня 2023 року у Бахмуті Донецької області. Пресофіцерка 93-ї ОМБр Ірина Рибакова підтвердила, що Михайло-Віктор Сцельніков з позивним «Лемберґ» воював у розвідці 3-го мехбату і зник безвісти.

У багатьох людей може скластись враження, що Сцельніков є згорьованим батьком, який пішов на радикальний та необдуманий крок, щоб повернути тіло сина. Проте, не все так просто.

Колишня дружина Михайла Сцельнікова львівська журналістка і письменниця Олена Чернінька писала, що вони розлучились ще в 2000-му році, сина Михайла-Віктора вона виховувала сама, батько і син мали напружені стосунки, а після того, як у 2022 році Михайло-Віктор Сцельніков став добровольцем, вони остаточно розсварилися, «тому що один був патріотом, а інший – ні».

Журналісти «Телебачення Торонто» дослідили життя Сцельнікова за допомогою його соцмереж. Він ще із 2015 року називав російсько-українську війну громадянською, стежив за сторінкою проросійського політика Анатолія Шарія. Уже під час повномасштабної війни, у листопаді 2022 року Сцельніков під час стріму російського блогера заявляв, що це не російські, а українські військові вдарили по залізничному вокзалу в Краматорську, де загинула 61 людина.

Сцельніков підтримував версію російських пропагандистів, що жодних вбивств цивільних у Бучі під час окупації не було. Це, нібито, була постановка української влади.

Повідомлення Михайла Сцельнікова під псевдо «Коля Скворцов» у російських телеграм-каналах (скіншоти з «Телебачення Торонто»)

«Я спочатку уважно послухав наших, подивився відео, потім послухав ваших. Наші говорять, що от прийшли росіяни, цивільних людей повбивали. Росіяни кажуть, що ні-ні-ні, вони відходили і все було окей, це потім позвозили трупи. Може, людина від ковіду померла чи від туберкульозу. Руки зв’язали і поклали», – розмірковує Михайло Сцельніков.

У телеграмі Михайло Сцельніков переписувався під псевдо «Коля Скворцов», він читав російські канали, активно залишав коментарі та шукав контакту з росіянами. У 2023 році він питав в автора російського телеграм-каналу, як з ним зв’язатися, бо мав «цікаву інформацію про спільного знайомого зі Львова».

«Що для мене ця держава? Ні-..-я. Із задоволенням здам паспорт і з..бусь подалі», – писав він.

Сцельніков ненавидів Революцію Гідності та заявляв, що Майдан перетворив Україну на тоталітарну державу. У своїх повідомленнях він згадував і Андрія Парубія та Олега Тягнибока, заявляючи, що їх треба відправити «на передок».

Про загибель свого сина Сцельніков також писав у російських телеграм-каналах, шукаючи порад, чи може він завдяки цьому виїхати з України.

У квартирі Сцельнікова поліція вилучила 33 ордени та медалі СРСР та України, нагрудний значок з написом «За взятие Будапешта», значок з написом «Общество борьбы за трезвость», 50 гільз до набоїв, глушник та ін.

На головному зображенні фото «Суспільного Львів».