Обшуки провели 1 вересня, після затримання Михайла Сцельнікова

1 вересня поліція провела обшуки в помешканні Михайла Сцельнікова, підозрюваного у вбивстві народного депутата Андрія Парубія. Про це йдеться в двох ухвалах Галицького районного суду про арешт майна – речових доказів у справі від 2 вересня, що оприлюднені в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

В квартирі Михайла Сцельнікова виявили багато речей, що підтверджують його симпатії до Росії та Радянського союзу. Окрім одягу, кількох мобільних телефонів і документів, в квартирі вбивці знайшли:

нагрудний значок з написом «За взятие Будапешта»;

значки з написом «Общество борьбы за трезвость»;

33 ордени та медалі СРСР та України;

25 значків та металевих зірочок;

50 гільз до набоїв;

глушник.

Також Михайло Сцельніков зберігав вдома два рукописних привітання від сина з днем народження, ліки від проносу та дієтичну добавку для заспокоєння нервів.

Як повідомляв ZAXID.NET, 52-річний Михайло Сцельніков, який зізнався у вбивстві народного депутата Андрія Парубія, задовго до зникнення сина-військовослужбовця ЗСУ ненавидів Україну, шукав контактів з російськими спецслужбами і хотів втекти за кордон.