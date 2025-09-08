В квартирі вбивці Парубія знайшли боєприпаси, значок «За взяття Будапешту» і ліки від проносу
1 вересня поліція провела обшуки в помешканні Михайла Сцельнікова, підозрюваного у вбивстві народного депутата Андрія Парубія. Про це йдеться в двох ухвалах Галицького районного суду про арешт майна – речових доказів у справі від 2 вересня, що оприлюднені в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
В квартирі Михайла Сцельнікова виявили багато речей, що підтверджують його симпатії до Росії та Радянського союзу. Окрім одягу, кількох мобільних телефонів і документів, в квартирі вбивці знайшли:
нагрудний значок з написом «За взятие Будапешта»;
значки з написом «Общество борьбы за трезвость»;
33 ордени та медалі СРСР та України;
25 значків та металевих зірочок;
50 гільз до набоїв;
глушник.
Також Михайло Сцельніков зберігав вдома два рукописних привітання від сина з днем народження, ліки від проносу та дієтичну добавку для заспокоєння нервів.
Як повідомляв ZAXID.NET, 52-річний Михайло Сцельніков, який зізнався у вбивстві народного депутата Андрія Парубія, задовго до зникнення сина-військовослужбовця ЗСУ ненавидів Україну, шукав контактів з російськими спецслужбами і хотів втекти за кордон.