2 вересня Галицький районний суд обере Михайлу Сцельнікову запобіжний захід

Підозрюваний у вбивстві політика Андрія Парубія Михайло Сцельніков під час розмови з журналістами в Галицькому районному суді у вівторок, 2 вересня, зізнався у злочині задля «помсти українській владі». Про це з зали суду передає Hromadske. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердив адвокат підозрюваного Віктор Пономаренко.

«Це моя помста особиста українській владі. Все», – сказав підозрюваний у розмові з журналістами.

Він відкинув поширювану низкою медіа інформацію про те, що російські спецслужби його шантажували тілом убитого сина.

«Це не правда. Все, що я хочу, це щоби зараз скоріше зробили вирок. Так, я визнаю, я його вбив, і хочу проситися, щоб мене обміняли на військовополонених, щоб я міг поїхати і знайти тіло свого сина. Більше я коментарів давати не збираюся», – сказав Михайло Сцельніков.

Він додав, що не отримував вказівок із російської сторони, а убив саме Андрія Парубія, «бо він був поруч».

«Якщо би я жив у Вінниці, то був би Пєтя (ймовірно йдеться про Петра Порошенка – ред.)», – сказав підозрюваний.

З відкритих джерел ZAXID.NET стало відомо, що сином Михайла Сцельнікова є Михайло-Віктор Сцельніков, який у віці 28 років зник безвісти 19 травня 2023 року у Бахмуті Донецької області. МВС офіційно оголосила його у розшук. Відомо, що він пішов служити добровольцем у лютому 2022 року, був одружений.

Його мама – львівська журналістка і письменниця Олена Чернінька. У пам’ять про сина у 2024 році видала книгу «Лемберґ: мамцю, ну не плач».

У вівторок, 2 вересня, суддя Віталій Стрельбицький обрав Михайлу Сцельнікову запобіжний захід – СІЗО без права внесення застави на два місяці.

Нагадаємо, 30 серпня на вул. Єфремова у Львові застрелили колишнього спікера Верховної Ради та чинного народного депутата Андрія Парубія. Його вбивця замаскувався під кур’єра служби доставки та вісім разів вистрілив йому в голову. Від отриманих травм політик помер на місці.

Стрільця розшукали через добу в Хмельницькій області. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю.

Додамо, що Андрія Парубія поховають 2 вересня на Личаківському кладовищі.