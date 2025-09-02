У вівторок, 2 вересня, у Львові прощаються із нардепом Андрієм Парубієм. Політика убили посеред вулиці 30 серпня. Підозрюваного у нападі вже затримали.

Чин похорону розпочався у Соборі святого Юра. Далі на пл. Ринок, біля Ратуші, відбудеться загальноміська церемонія прощання. Поховають політика на Личаківському цвинтарі.

Попрощатись із Андрієм Парубієм до Львова прибули голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, лідери парламентських фракцій – Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, низка депутатів, голова НБУ Андрій Пишний, чинні і колишні депутати Львівської міської та обласних рад. Очолив чин похорону митрополит Української греко-католицької церкви, голова Філадельфійської архиєпархії в США Борис Гудзяк.

«Путін хоче поселити в наші серця ненависть, страх. Любіть один одного і захищайте навіть своїм життям нашу Богом дану гідність. Його жертва кличе нас до нового спротиву. Наша присутність тут зобов'язує нас до єдності», – зазначив у промові Борис Гудзяк.

Нагадаємо, Андрія Парубія застрелили 30 серпня на вул. Єфремова, неподалік його дому. Кілер вийшов із протилежного боку вулиці та підійшов ззаду до політика, який ішов тротуаром. Він вистрілив у нього кілька разів та побіг назад. Нападник був одягнений у чорний одяг та мав на плечах жовтий рюкзак, схожий як у курʼєрів Glovo.

Того ж для правоохоронці повідомили, що нападник ретельно готувався до злочину та оголосили план перехоплення, посиливши заходи безпеки по Львову та області.

Андрія Парубія поховають 2 вересня на Личаківському кладовищі. Чим політик запамʼятається українцям читайте у матеріалі ZAXID.NET «Революціонер, якого ненавиділа і боялась Росія».

У ніч на 1 вересня стало відомо, що підозрюваного затримали на Хмельниччині. Згодом Нацполіція оприлюднила фото ймовірного стрільця. За вбивство відомого політика та громадського діяча Андрія Парубія оголосили підозру 52-річному львів’янину.