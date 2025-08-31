Андрія Парубія вбили посеред вулиці у Львові 30 серпня

Колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія поховають у вівторок, 2 вересня, у Львові. Політика убили посеред вулиці у Львові 30 серпня. Його нападника досі не знайшли.

Як повідомила пресслужба Львівської міської ради, у понеділок, 1 вересня, о 19:00 у Архикатедральному Соборі святого Юра (пл. св. Юра, 5) відбудеться парастас.

У вівторок, 2 вересня, о 12:00 у Соборі святого Юра розпочнеться чин похорону. Орієнтовно о 13:30 на пл. Ринок, біля Ратуші, відбудеться загальноміська церемонія прощання. Поховають політика на Личаківському цвинтарі.

Нагадаємо, Андрія Парубія застрелили 30 серпня на вул. Єфремова, неподалік його дому. Судячи з оприлюднених відео з місця вбивства, замаскований під курʼєра доставки чоловік вийшов із протилежного боку вулиці та підійшов ззаду до Андрія Парубія, який ішов тротуаром. Він вистрілив у нього кілька разів та побіг назад. Нападник був одягнений у чорний одяг та мав на плечах жовтий рюкзак, схожий як у курʼєрів Glovo. Його досі не розшукали.