30 серпня у спальному районі Львова просто посеред вулиці із вогнепальної зброї вбили чинного народного депутата та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Після перемоги Революції гідності як секретар РНБО він курував Антитерористичну операцію, відстоював мовний закон, а в останні роки відійшов від публічної політики, зосередившись на роботі в парламентському комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Його вбивство викликало справжній шок навіть у його політичних опонентів, адже кілер, замаскувавшись під курʼєра, підійшов до нього впритул зі спини та вистрілив приблизно вісім разів.

ZAXID.NET розповідає, чим запамʼятається політик українцям та як його згадують політичні друзі й опоненти.

***

З родини упівців у радянське підпілля

Андрій Парубій народився 31 січня 1971 року в Шептицькому. В інтервʼю «Голосу України» у 2010 році політик розповідав, що активно вивчав генеалогію свого роду. Так він дізнався, що родина його діда по татовій лінії жила на території сучасної Польщі, в районі Перемишля, а сам дід служив спершу в австрійській армії, а після розпаду Австро-Угорської імперії у 1918 році перейшов на службу в Українську галицьку армію.

«У Першу світову і пройшов кулеметником. Потім потрапив у полон до поляків. Втік з неволі і самостійно повернувся у рідне село», – пригадував Андрій Парубій.

Брати його батька воювали у УПА, тому всю родину після закінчення Другої світової війни вислали на 10 років до Сибіру. Родина матері родом із Харкова. За часів незалежності батьку Андрія Парубія вдалось зробити політичну карʼєру – він був одним із співзасновників осередків «Руху», депутатом міської ради та заступником мера Львова. Тож із малечку Андрій Парубій виховувався у патріотичній і політично активній родині.

Андрій Парубій на одному з мітингів організації «Спадщина»

Наприкінці 1980-х Андрій Парубій був одним із керівників організації «Спадщина», яка займалася впорядкуванням могил воїнів УПА. Згодом – керівником Товариства сприяння Збройним Силам та Військово-Морським Силам України «Патріот України». У 1989 році його арештували за організацію несанкціонованого мітингу.

Андрій Парубій під час вишколу Об'єднання Української Молоді «Спадщина» в Карпатах / фото Ореста Круковського

У 1994 році він здобув історичну освіту в ЛНУ імені Івана Франка, а згодом вчився на аспірантурі за спеціальністю «політологія та соціологія» в НУ «Львівська політехніка». Політичну карʼєру Андрій Парубій розпочав у фактично у 18 років, ставши у 1990 році депутатом Львівської обласної ради. За день до місцевих виборів його арештували, звинувативши у несанкціонованому розвішуванні листівок та агітації. На момент обрання депутатом Парубій перебував у камері районного відділення міліції, проте відмовлявся йти звідти, доки не звільнять його товаришів.

«У нас навіть не було клею, тому ми зривали наклейки опонента комуніста і на той клей вішали листівки. Але за день до виборів нас заарештували за несанкціоноване розвішування листівок та агітацію. Про те, що я депутат обласної ради, я дізнався в камері, в клітці райвідділу», – пригадував ті події Андрій Парубій.

Вже через рік разом із Олегом Тягнибоком заснував Соціал-національну партію України (СНПУ), яку в 2004 році перейменували у ВО «Свобода». Згодом встав депутатом Львівської міської ради.

Революції Андрія Парубія

Якщо до цього Андрій Парубій був більше місцевим львівським громадсько-політичним, то Помаранчева революція була його квитком у велику політику. Під час революції у 2004 році Андрій Парубій був комендантом Українського дому.

«В морозний день Майдану 2004-го ми отримали інформацію про те, що штаб Януковича планує зробити Український Дім своїм центром. Мета була зрозуміла – від нього до Майдану кілька сот метрів, сутички неминучі, готується привід для введення надзвичайного стану. Я звернувся до людей зайняти підступи і сходи до Українського Дому. Колона на чолі з Тягнибоком рушила. Через пів години прибіг незнайомий хлопець-вістовий: пане Юрію, Український Дім наш, прапори вивішені, чекаємо подальших наказів. “Я ж казав зайняти підходи, а не Дім!”, – здивувався я. Так я познайомився з Андрієм Парубієм», – пригадує ті події колишній генпрокурор Юрій Луценко.

Ті, хто був з ним на Майдані у 2004 в Українському домі, памʼятатимуть про його тиху організаційну роботу коменданта, про успішну роботу з безпекою в наметовому містечку, пригадує колишній радник Андрія Парубія та військовослужбовець ЗСУ Остап Кривдик.

«Він не виступав зі сцени і не став міністром в новому уряді, але це була його Помаранчева Революція», – розповів він у колонці для УП.

Після перемоги революції він став членом партії «Наша Україна», від якої знову став депутатом ЛОР у 2006 році, а вже через рік він уперше став народним депутатом VI скликання від тієї ж партії.

У 2007 році він ініціював встановлення памʼятника Степанові Бандері у Львові та разом із колегами-депутатами розпочав збір грошей на завершення будівництва.

У квітні 2010 року, під час ратифікації «харківських угод», Андрій Парубій приніс до зали парламенту димову шашку, запаливши яку, намагався зірвати голосування.

У грудні 2011 року Парубій брав участь у акції протесту на Болотній площі у Москві. Тоді мітингувальники вимагали чесних виборів.

«Коли ми тримали синьо-жовтий прапор, до нас підходили росіяни, фотографувалися з нами, дякували за підтримку та просили передати вітання Україні! На московському майдані зібралися представники різних політичних сил. Але всі вони зійшлися в одному – Путін має піти! Хочеться вірити – час диктаторів минув!», – розповідав політик.

Під час наступної революції у 2013 році, яка починалася як Євромайдан, Андрій Парубій спершу очолив самооборону Майдану та створив бойові загони, а згодом став комендантом Майдану. Серед іншого, разом із соратниками 22 лютого 2014 року вони взяли під контроль урядовий квартал у Києві.

Фото Музею Революції Гідності

В інтервʼю «Українській правді» у 2018 році він розповідав, що під час Майдану розглядали й варіант перенесення спротиву до Львова, на випадок, якби київський Майдан не встояв. Коли він перебував у лікарні через отруєння газом, йому зателефонував знайомий і попросив не вертатися в Київ, однак він відмовився.

«Коли почалися розстріли, не було нарад, тоді вже був бій. Перші смерті – це було щось неймовірно складне. Маса поранених, маса загиблих…. Це була велика трагедія, але наша мета була втримати Майдан. Ніхто не знає, я вперше це кажу, але був запасний план – якщо Майдан не втримається, переїжджати на Західну Україну. Це мій Майдан, я нікуди звідси не поїду», – розповідав політик.

РНБО, АТО, Верховна Рада

Втім Майдан встояв, а президент-зрадник Віктор Янукович утік до Росії. На цей час припадає пік політичної карʼєри Андрія Парубія. Він долучився до тимчасового уряду та очолив РНБО. На його головування припали анексія Криму Росією і збройний конфлікт на сході України, який переріс у Антитерористичну операцію. Як секретар Ради національної безпеки і оборони, Парубій курував АТО проти сепаратистів.

У серпні 2014 року він подав у відставку, пояснивши це політичними розбіжностями з тодішнім президентом Петром Порошенком. Близьке до нього оточення стверджувало, що Парубій критикував мирний план Порошенка, вважаючи його безперспективним.

На позачергових виборах до Верховної ради 2014 року його обрали народним депутатом за партійним від «Народного фронту», а в грудні став заступником голови ВР Володимира Гройсмана. За два роки він очолив Верховну Раду і як її голова лобіював ухвалення закону про захист української мови. Як спікер у травні 2019 року він підписав ухвалений із 17-го разу і тривалими обговореннями мовний закон.

Під час розгляду законопроєкту, що дозволяв парафіям УПЦ МП переходити до ПЦУ, між спікером та головою фракції «Опозиційного блоку» Вадимом Новинським стався конфлікт. Під час голосування Новинський піднявся до Парубія у президію та вимагав зняти документ із розгляду, на що Парубій відповів йому: «Відійди від мене, нечисть!».

«Росіяни його боялися та ненавиділи водночас»

Після відставки з голови ВР у 2019 році став нардепом від партії «Європейська Солідарність», був членом комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. З того часу він фактично відійшов від публічного політичного життя, а на початку повномасштабного вторгнення певний час був у теробороні Києва.

30 серпня Андрій Парубій йшов районом, на якому він живе багато років. На вул. Єфремова до нього ззаду підійшов кілер та вистрілив приблизно вісім разів. Від смертельного вогнепального поранення він помер на місці, нападника досі не затримали.

Поліція розглядає кілька версій, серед яких і російський слід. Нардеп від «Голосу» Ярослав Юрчишин припустив, що це не перший замах на Парубія – починаючи із 2014 року він перебував під прицілом російських спецслужб.

«В цьому весь Андрій. Я пригадую, коли він був головою ВР, а я його помічником, що він хвалився як вирвав час, аби побути зі своєю донькою, покататися на роликах, поспілкуватися, з'їздити в гори, в Тустань, яку страшенно любив», – пригадав Ярослав Юрчишин у ефірі 24 каналу.

У тому, що до вбивства Парубія причетні спецслужби РФ, переконаний і його однопартієць Микола Княжицький.

«Це російська помста за його позицію, в мене тут навіть нема жодних сумнівів. Він був дуже активним в комітеті з питань оборони і дуже активно там працював. Він себе позиціонував як державник. Вважав своєю місією допомагати армії. Це є мета росіян. Вони хочуть знищити українську націю і для цього вони і хочуть знищити лідерів. Вони завжди так робили. Вони вбивали будь-якого українського лідера, який осмілювався говорити про свободу нашого народу, і Андрій – один із таких», – каже Микола Княжицький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що злочин був ретельно підготовлений. Справа перебуває на особистому контролі генпрокурора і глави Нацполіції.

«Росіяни його боялися та ненавиділи водночас. У мене немає сумнівів, що росіяни стоять за замахом на Андрія Парубія. Згадаймо замахи російських агентів на Коновальця чи Бандеру – сучасна Російська Федерація це правонаступник совєцького НКВД-КГБ», – вважає колишній прессекретар Андрія Парубія Ярема Дух.

У політика залишилась дружина Уляна, викладачка кафедри фольклористики ЛНУ, та 24-річна донька Ярина.