Андрія Парубія вбили вранці 30 серпня

Львівські правоохоронці розповіли перші подробиці вбивства народного депутата і колишнього очільника Верховної Ради Андрія Парубія. Серед версій слідство розглядає і російський слід.

За словами глави поліції Львівщини Олександра Шляховського, вбивство трапилось близько 11:30 ранку суботи, 30 серпня. Невідомий вистрілив у політика приблизно вісім разів. Наразі поліція аналізує камери відеоспостереження за маршрутом підходу та відходу злочинця, опитує свідків події.

«Наразі ми чітко розуміємо, що злочин дуже ретельно планувався і злочинець ретельно готувався до його вчинення», – розповів Олександр Шляховський. Він відмовився надати уточнюючу інформацію щодо підготовки злочину, а також назвати детальне орієнтування на підозрюваного.

Керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет повідомив, що нападник стріляв із вогнепальної вогнепальної зброї, її тип не встановлений. Серед версій, які розглядаються, є і російський слід. Справа перебуває на особистому контролі генерального прокурора.

Також поліція розслідує, хто причетний до витоку і поширення відео із моментом убивства політика, знятого на камери спостереження.

Нагадаємо, Андрія Парубія вбили 30 серпня на вул. Єфремова, неподалік його дому. Судячи з оприлюднених відео з місця вбивства, замаскований під курʼєра доставки чоловік вийшов із протилежного боку вулиці та підійшов впритул ззаду до Андрія Парубія, який ішов тротуаром. Він вистрілив у нього та побіг назад. Нападник був одягнений у чорний одяг та мав на плечах жовтий рюкзак, схожий як у курʼєрів Glovo.