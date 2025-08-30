Андрія Парубія вбили кількома пострілами на вул. Єфремова

У Львові оголосили спецоперацію «Сирена», в межах якої поліцейські розшукують нападника на народного депутата Андрія Парубія. Його вбили кількома пострілами посеред вулиці у суботу, 30 серпня.

Як повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, у місті введений спеціальний план дій правоохоронних органів. Через це у Львові стало більше патрулів і блокпостів, можливі перевірки авто та документів і тимчасові незручності у русі.

«Прошу поставитися з розумінням і співпрацювати з правоохоронцями. Це робиться для безпеки кожного з нас», – зазначив Андрій Садовий.

У прокуратурі додали, що невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Андрій Парубій загинув на місці. Нападник втік, на місці події працює керівництво обласної прокуратури та Нацполіції, залучені експерти-криміналісти. Справу кваліфікували як умисне вбивство.

Нагадаємо, Андрія Парубія вбили 30 серпня на вул. Єфремова, неподалік його дому. Судячи з оприлюднених відео з місця вбивства, замаскований під курʼєра доставки чоловік вийшов із протилежного боку вулиці та підійшов впритул ззаду до Андрія Парубія, який ішов тротуаром. Він вистрілив у нього та побіг назад. Нападник був одягнений у чорний одяг та мав на плечах жовтий рюкзак, схожий як у курʼєрів Glovo.