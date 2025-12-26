Рух трасою ускладнений і уповільнений

У п’ятницю, 26 грудня, через погіршення погодних умов на дорогах між Львівською та Івано-Франківською областями ускладнений та уповільнений рух. Про це ZAXID.NET повідомили в патрульній поліції Івано-Франківської області. На кордоні областей з боку Івано-Франківської області – затори, машини майже не рухаються.

Про ожеледицю на дорозі Львів – Івано-Франківськ спочатку написала користувачка мережі Threads Христина Жук.

«Траса Львів – Івано-Франківськ паралізована через ожеледицю. Львівська область ще посипана снігом, у Франківській – с*ака, просто стоїмо посеред поля», – написала вона і додала фото й відео довгої черги з автомобілів.

Затори на дорозі між Львовом та Івано-Франківськом (фото Христини Жук у Threads)

Також вона додала відео затору на трасі в мережі Х. На відео видно автомобілі, які стоять на дорозі. Рух у зустрічному напрямку відбувається без затримок.

У патрульній поліції Івано-Франківської області повідомили ZAXID.NET, що на дорогах області спостерігається уповільнення руху транспорту через складні погодні умови. Проте перекриття доріг немає, також працює дорожня техніка для розчищення доріг.

У Львівській обласній військовій адміністрації також повідомляють про погіршення погоди і, як наслідок, ускладнення на дорогах області.

«На дорогах Львівської області спостерігається ускладнення погодних умов, дорожнє покриття є слизьким, що значно підвищує ризик аварійних ситуацій», – йдеться на фейсбук-сторінці ЛОВА.

Водночас користувачі соцмереж повідомляють, що ожеледиця спостерігається й на інших дорогах Львівської області.

За прогнозами Львівського регіонального центру гідрометеорології, ожеледиця на дорогах збережеться і в суботу, 27 грудня. Тож водіїв закликають бути максимально обережними та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху:

не перевищувати дозволену швидкість;

уникати різких маневрів;

бути особливо уважними поблизу перехресть і пішохідних переходів.

Пішоходам нагадують про важливість використання світловідбивних елементів на одязі, що допомагають водіям вчасно помітити людину на дорозі за складних погодних умов.

У разі скрутної ситуації на дорозі через погодні умови негайно телефонуйте на оперативну лінію 102 – поліцейські готові надати допомогу, додали в ЛОВА.