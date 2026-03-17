Посадовцеві загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна

СБУ та Нацполіція викрили керівника районного ТЦК на Прикарпатті, який вимагав хабарі за зняття військовозобов’язаних з розшуку. 36-річному підполковнику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області у вівторок, 17 березня, за 2 тис. доларів керівник РТЦК пообіцяв посередниці зняти з розшуку в електронній системі «Оберіг» двох чоловіків. Для цього військовозобов’язаним не потрібно було йти до центру комплектування.

«Посадовця затримали під час одержання другої частини хабаря. Під час обшуків на роботі, помешканні та автомобілі підозрюваного вилучили 2,2 тис. доларів, 100 тис. грн, мобільні телефони та документи, що підтверджують протиправну діяльність», – зазначили в СБУ.

За інформацією «Вікон», йдеться про керівника Калуського РТЦК Єгора Болотова, якого затримали 12 березня на площі Героїв у Калуші. За хабарництво (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України) посадовцеві загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у вересні 2023 року правоохоронці затримали попередника Єгора Болотова, який за хабарі розв’язував питання з місцевою військово-лікарською комісією про визнання військовозобов’язаних тимчасово непридатними до служби.