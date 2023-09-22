Начальник Калуського ТЦК за хабарі допомагав ухилянтам уникати призову

СБУ затримала начальника Калуського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на Івано-Франківщині за підозрою в систематичному хабарництві. За версією правоохоронців, начальник ТЦК за гроші допомагав ухилянтам втекти від призову.

«Фігурант за хабарі вирішував питання з місцевою військово-лікарською комісією про визнання військовозобов’язаних тимчасово непридатними до служби. Це давало можливість чоловікам безперешкодно виїхати за кордон. Свої послуги фігурант оцінював у суму від 1 до 3000 доларів. Гроші від клієнтів отримував виключно через посередників», – йдеться в повідомленні СБУ 22 вересня.

СБУ встановила, що надалі лікарі ВЛК забезпечували замовників пакетом медичних документів про наявність у них «тяжких» хвороб. На підставі сфальшованого діагнозу ухилянти отримували довідку ВЛК та військовий квиток із зазначенням, що за станом здоров’я вони непридатні до служби.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 20 тис. доларів, медичні документи та інші докази

СБУ та поліція провели обшуки за місцями роботи і проживання начальника РТЦК та СП, а також у кабінетах його імовірних спільників, у тому числі – працівників ВЛК. Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили 20 тис. доларів США, мобільні телефони та сімкарти, медичну та іншу документацію, що підтверджує причетність фігурантів до незаконної діяльності.

Начальнику Калуського РТЦК та СП вже оголосили про підозру за одержання неправомірної вигоди (ч.3 ст. 368 ККУ). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

СБУ також збирає докази причетності до корупції інших посадовців Калуського ТЦК.