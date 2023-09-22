Cпівробітниця ТЦК отримала хабар 17 тис. доларів

У четвер, 21 вересня, оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції затримали на хабарі офіцерку відділу Львівського районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки в Пустомитах. Співробітниця військкомату за гроші обіцяла зняти з військового обліку двох чоловіків призовного віку.

Як розповіли ZAXID.NET у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, 21 вересня затримали офіцерку відділення рекрутингу одного з районних ТЦК на Львівщині. Вона отримала 17 тис. доларів хабара за вирішення питання щодо зняття двох осіб призовного віку з військового обліку (по 8500 доларів за кожного).

Про затримання хабарниці також повідомив Львівський обласний ТЦК та СП. Керівництво обласного військкомату запевнило, що сприятиме розслідуванню справи, а корупціонерів звільнятимуть з посад у військкоматах.

Правоохоронці не розголошують, в якому ТЦК спіймали хабарницю. За даними ZAXID.NET, затримали офіцерку відділу Львівського районного ТЦК у Пустомитах під час передачі грошей на одній з автозаправок.