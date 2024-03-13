Офіцерку відділення рекрутингу та комплектування у вересні 2023 року затримали із 17 тис. доларів хабара

Жовківський районний суд Львівщини виніс вирок військовій Наталії Г., яка отримала 17 тис. доларів хабара за зняття з обліку двох військовозобов'язаних. Суд визнав офіцерку винну у зловживанні впливом та призначив 51 тис. грн штрафу з дворічною забороною займатись рекрутингом в ЗСУ.

Як вказано у вироку суду, який винесли у березні 2024 року, офіцерку відділення рекрутингу та комплектування Наталію Г. у вересні 2023 року затримали із 17 тис. доларів хабара. Ці гроші військова отримала від двох чоловіків за зняття їх з військового обліку. Наталія Г. обіцяла вплинути на прийняття рішень членами та головою ВЛК, а також посадовцем ТЦК.

Після затримання було відомо, що військова працює у ТЦК в Пустомитах. У вироку зазначено, що 17 тис. доларів, які Наталія Г. отримала, як хабар, були імітаційні, тобто чоловіки співпрацювали із правоохоронцями.

У судовому засіданні Наталія Г. визнала свою провину та підтвердила, що отримала 17 тис. доларів від двох чоловіків за зняття їх з обліку. Військова усвідомлювала, що вчиняє кримінальне правопорушення. Наталія Г. просила врахувати, що має на утриманні малолітню дитину та матір, яка є пенсіонеркою. Внесену заставу (107 тис. грн) просила перерахувати ЗСУ.

Справу розглянула суддя Мар’яна Олещук, яка дослідила усі матеріали та визнала військову винною у зловживанні впливом, призначивши їй 51 тис. грн штрафу з дворічною забороною займатись рекрутингом в ЗСУ. У вироку суду зазначено, що наразі Наталія Г. перебуває у декретній відпустці. Вирок ще можна оскаржити.