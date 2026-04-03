34-річного Андрія Труша підозрюють у смертельному ножовому пораненні військовослужбовцю ТЦК у Львові

Личаківський районний суд обрав запобіжний захід 34-річному інспектору Львівської митниці Андрієві Трушу, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця ТЦК Олега Авдєєва. Суд відправив його під варту до 31 травня без права внесення застави. Про це повідомляє кореспондентка ZAXID.NET. У суді Андрій Труш розповів свою версію подій.

Справу про запобіжний захід підозрюваному у пʼятницю, 3 квітня, розглядав суддя Сергій Яворський. Андрія Труша доправили до зали суду дв автозаку, своє обличчя він закрив, накинувши на голову капюшон. У суді він також намагався не показувати обличчя та відмовився спілкуватися з журналістами, пояснюючи це поганим психологічним станом. Свою версію подій він розповів під час спілкування із суддею.

За словами підозрюваного, 2 квітня він разом із молодшим братом приїхав у похоронне бюро на вул. Патона, 6 та готувався до похорону бабусі. Спершу він стояв з братом на вулиці біля бюро, згодом зайшов всередину і вже там почув крики на вулиці. Як стверджує Андрій Труш, невідомі йому люди у військових куртках схопили його брата і почали кудись тягнути. Тоді з будівлі бюро вийшла мати митника разом із братом та почали заступатись за молодшого брата. Після цього, як стверджує підозрюваний, один із чоловіків у військовій формі нібито розпилив балончик їм в обличчя. Події, що відбувалися далі, Андрій Труш пам’ятає погано. Він пригадує лише, як їхав із братом у машині та приїхав додому.

Прокурор Ігор Ступник клопотав про арешт на 60 днів без права внесення застави, оскільки підозрюваний може виїхати за кордон, впливати на свідків та сховати речові докази. Адвокатка митника Емілія Гут клопотала про цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного браслета, оскільки Андрій Труш сам прийшов у поліцію та заявив про злочин. Варто наголосити, що сам нападник має бронювання від мобілізації.

Зважаючи на свідчення підозрюваного та заявлені клопотання, суддя Сергій Яворський відправив Андрія Труша в СІЗО без права внесення застави.

Нагадаємо, 2 квітня на вул. Патона у Львові від удару ножем у шию загинув 52-річний військовий Галицько-Франківського ОРТЦК та СП Олег Авдєєв, який проводив заходи оповіщення. Після поранення колеги самостійно доправили військового до поліклініки на вул. Виговського, однак медикам врятувати його не вдалося.

Нападника затримали за кілька годин, ним виявився інспектор Львівської митниці Андрій Труш. Під час обшуків у нього вилучили колекцію ножів. Експерти з’ясовують, чи серед них є знаряддя вбивства.

3 квітня Державне бюро розслідувань повідомило митнику про підозру в умисному вбивстві у зв’язку з виконанням нею службового обов’язку (п. 8 ч. 2 ст. 115 ККУ).

52-річний старший лейтенант Олег Авдєєв – офіцер відділу призову Галицько-Франківського об’єднаного у Львові РТЦК та СП. Закінчив факультет міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка. Призваний на військову службу 22 листопада 2025 року, неодружений. Федерація санного спорту України повідомила, що Олег Авдєєв був відомим санкерем та учасником двох зимових Олімпіад – XVIII зимових Олімпійських ігор у Нагано (1998 рік, Японія) та XIX зимових Олімпійських ігор у Солт-Лейк-Сіті (2002 рік, США). Авдєєв був майстром спорту України міжнародного класу.

Убивство Олега Авдєєва стало другим убивством військовослужбовця ТЦК та СП у Львові. 3 грудня 2025 року на перехресті вулиць Єфремова та Японської у Львові під час перевірки документів 30-річний харків’янин Григорій Кедрук вдарив ножем військового Галицько-Франківського РТЦК Юрія Бондаренка, пошкодивши стегнову артерію. Не зважаючи на зусилля медиків, поранений помер наступного дня в лікарні. Підозрюваний визнав свою вину у залі суду.