Затриманому митнику оберуть запобіжний захід

У п’ятницю, 3 квітня, прокурори спільно зі слідчими ДБР повідомили про підозру співробітнику Львівської митниці 34-річному Андрієві Трушу, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця ТЦК Олега Авдєєва. За версією слідства, 34-річний митник вдарив ножем військового у момент, коли його 28-річний брат тікав з місця зустрічі з ТЦК.

Як повідомили в ДБР та прокуратурі Львівщини, військовослужбовці Галицько-Франківського ОРТЦК та СП разом з поліцейськими проводили заходи оповіщення на вулиці Патона поблизу магазину ритуальних послуг.

«Між групою оповіщення та присутніми виникла суперечка. Під час словесного конфлікту 28-річний родич митника почав тікати, а військовослужбовець намагався його зупинити. У цей момент інспектор, намагаючись завадити йому, дістав з нагрудної сумки ніж і побіг за військовослужбовцем. Наздогнавши, кілька разів прицільно вдарив у груди та шию. Один з ударів виявився смертельним – ніж пошкодив сонну артерію», – зазначили в прокуратурі.

Затриманому повідомили про підозру в умисному вбивстві



Після скоєного 34-річний митник з братом втекли на авто, проте нападника оперативно затримали. Йому оголосили підозру в умисному вбивстві особи у зв’язку з виконанням нею службового обов’язку (п. 8 ч. 2 ст. 115 ККУ). До суду скерували клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади.

У ДБР уточнили ZAXID.NET, що під час обшуку в митника вилучили цілий арсенал ножів (на фото), експерти з’ясовують, чи серед них є знаряддя вбивства.

Нагадаємо, 2 квітня на вул. Патона у Львові від удару ножем у шию загинув 52-річний військовий ТЦК Олег Авдєєв, який проводив заходи оповіщення. За вчинення нападу затримали державного інспектора Львівської митниці Андрія Труша.