Науковці проведуть повторні дослідження ДНК останків 60 польських солдатів, похованих у Мостиськах

Державна міжвідомча комісія у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій надала дозвіл на ексгумацію польських військових та цивільних поховань на території Волинської та Львівської областей. Про це 4 червня повідомив Український інститут національної пам’яті.

Зазначається, що комісія розглянула звернення спеціалізованих установ та надала дозволи на ексгумацію військовослужбовців Війська Польського, які загинули у 1939 році і були поховані на території колишнього села Голоско Велике (нині – вулиця Варшавська у Львові). Також погоджено проведення ексгумаційних робіт на місцях поховань мешканців колишніх сіл Острівки і Воля Островецька на Волині, які трагічно загинули у серпні 1943 року.

Крім того, комісія підтримала дослідження ДНК останків 60 військовослужбовців Війська Польського, перепохованих у 2015–2016 роках на кладовищі в Мостиськах на Львівщині.

Голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров наголосив, що ці рішення мають важливе значення для розвитку польсько-українських відносин.

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«Ці рішення мають важливе значення для польсько-українських відносин і є продовженням діалогу стосовно надання дзеркальних дозволів на дослідження поховань на території України і Польщі. Яке було розпочато на рівні урядів обох народів у 2024 році та продовженого за результатами зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Республіки Польща Кароля Навроцького у грудні 2025 року», – зазначив Алфьоров.

Нагадаємо, наприкінці травня посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що Україна та Польща продовжать спільні пошуково-ексгумаційні роботи, нові етапи робіт заплановані вже найближчими місяцями по обидва боки кордону. Він зауважив, що обсяг і кількість пошукових робіт з польського боку більші.

У грудні 2025 року Україна та Польща домовилися про подальшу спільну роботу з пошуків та ексгумацій жертв воєн і репресій, зокрема 1943–1947 років. В Україні пошуки та ексгумації запланували на території Волині, Львівщини та Рівненщини, а Польщі – в Сагрині та Ласкові.

Під час пошукових робів в селі Угли на Рівненщині навесні 2026 року пошуківці не виявили останків загиблих там польських селян. Водночас на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька у Волинській області науковці знайшли братську могилу та нове поховання.