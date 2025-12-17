Представники двох країн підписали спільне комюніке

Україна та Польща домовилися про подальшу спільну роботу з пошуків та ексгумацій жертв воєн і репресій, зокрема 1943–1947 років. 16 грудня робоча група обговорила плани на наступний рік. Зокрема, йшлося про нові місця пошуку на території обох держав. Про це повідомив Український інститут національної пам’яті.

В Україні планується продовжити роботи на місці колишнього села Пужники та у Львові (на території колишнього села Голоско), а у Польщі – у селі Юречкова. Додатковго на 2026 рік заплановані пошуки та ексгумації в Україні:

у с. Угли на Рівненщині;

на території колишнього села Гута Пеняцька на Львівщині;

на території колишнього села Острівки Волинської області.

У Польщі аналогічні роботи заплановано в Сагрині та Ласкові.

«Сторони зазначають, що, з дотриманням відповідних правових і адміністративних процедур, вони також очікують на продовження пошукових та ексгумаційних робіт на підставі чергових заяв, поданих у 2025 році і тих, які будуть подані у майбутньому, установами як з України, так і з Польщі, зокрема Інститутом національної пам’яті, Поморським медичним університетом, а також іншими організаціями – як польськими, так і українськими», – зазначено у комюніке, підписаному міністерствами культури обох держав.

Нагадаємо, впродовж 2025 року пошукові роботи провели на території села Юречкова у Польщі, а ексгумаційні – у селі Пужники (Тернопільщина) та на Збоїщах (Львів).