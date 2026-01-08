«Переговори» стало словом 2025 року в Україні

Онлайн-словник сучасної української мови та сленгу «Мислово» назвав слово «переговори» словом 2025 року. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті словника у понеділок, 7 січня.

«Зусиллями нового старого президента США, який обіцяв закінчити війну за 24 години, це слово перебувало у центрі суспільної уваги протягом усього року, з найвищим інтересом у середині травня, під час перших з 2022 року прямих переговорів української та російської делегацій. Прикметно, що паралельно зі словом “переговори” вживаються питомо українські “перемовини”», – йдеться у повідомленні проєкту.

Також серед важливих слів у 2025 році були:

Мідас – назва операції антикорупційних органів НАБУ та САП щодо корупції в енергетичній сфері України. У справі фігурує найближче оточення президента Володимир Зеленського;

картонки — назва протестів проти знищення незалежності антикорупційних органів;

кілл-зона – зона ураження на лінії фронту, яка постійно розширюється через розвиток безпілотних технологій;

інфільтрація — тактика просочування невеликими групами піхоти крізь лінію бойового зіткнення, яку у 2025 році активно використовували росіяни;

НРК – наземні роботизовані комплекси, що почали масово застосовуватись для евакуації поранених та штурмових дій;

справедливість – слово використовується у таких виразах як “справедливий мир” та “справедлива мобілізація”;

виснаження – у зв’язку з війною на виснаження, у яку незаплановано переросла російська спецоперація проти України;

брехня – як невід’ємна частина (пост)радянської управлінської культури, яка негативно впливає на лінію фронту;

don’t push the horses – фраза боксера Олександра Усика, яка розвеселила українців та змусила замислитися неукраїномовних людей.

Крім того, у 2025 році «Мислово» також виділило антивираз року. Ним стала фраза «прийду за кожним», яка належить генпрокурору Руслана Кравченка. Як пояснили автори проєкту, ця фраза відсилає українців «до найтемніших сторінок української історії та демонструє рівень деградації української правоохоронної системи».

Зазначається, що проєкт «Мислово» створили у 2012 році. Його мета – фіксувати неологізми, сленг та інші прояви сучасної української мови. Слова та визначення до них надсилають українці.

Додамо, що у 2024 році словом року стало «бусифікація», у 2023 році ним було «мобілізація», у 2022 – фраза «русский военный корабль, иди на х*й», у 2021 – «вакцина», у 2020 – «коронавірус», у 2019 – «діджиталізація», у 2018 – «томос», у 2017 – «безвіз», у 2016 – «корупція», у 2015 – «блокада», у 2014 – «кіборги» і у 2013 – «євромайдан».