Олега Самсоненка призначили начальником ГУ ДСНС у Закарпатській області в січні цього року

Керівник Головного управління ДСНС України у Закарпатській області Олег Самсоненко подав декларацію про доходи за 2025 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК 6 березня.

Головний рятувальник Закарпаття задекларував понад 1,2 млн грн зарплатні – приблизно стільки ж, як заробив у 2024 році, а також 28 тис. грн соціальних виплат. Ще 19 тис. грн Олег Самсоненко отримав від надання свого майна в оренду агрокомпанії «АПК-Інвест».

Дружина посадовця задекларувала 134 тис. грн зарплати у Дружківському житлово-комунальному фаховому коледжі Донбаської академії будівництва і архітектури, а також 56 тис. грн соціальних виплат і благодійної допомоги. У 2025 році Єлизавета Самсоненко за 168 тис. грн продала Mitsubishi Colt, і за 125 тис. грн стала власницею Renault Sandero 2012 року випуску.

У власності подружжя – будинок у Дружківці та 6 гектарів землі у Миколайпіллі та Білокузьминівці Донецької області. Готівкою Олег Самсоненко тримає 20 тис. доларів, ще 3,5 тис. грн розміщені на його банківському рахунку.

Нагадаємо, полковника служби цивільного захисту Олега Самсоненка призначили начальником ГУ ДСНС України у Закарпатській області 19 січня 2026 року. До того він керував аналогічним підрозділом на Донеччині.