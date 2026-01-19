У 2024 році Олег Самсоненко заробив в ДСНС понад 1,2 млн грн

Начальником ГУ ДСНС України у Закарпатській області призначили полковника служби цивільного захисту Олега Самсоненка. Про це у понеділок, 19 січня, повідомили у пресслужбі рятувальників.

Олег Самсоненко замінив на посаді Романа Гудака, який пішов на пенсію у квітні 2025 року. Самсоненку – 52 роки, він є уродженцем молдавського міста Кишинів. У 1999 році закінчив Харківський інститут пожежної безпеки МВС України, до призначення на Закарпаття очолював Головне управління ДСНС у Донецькій області.

За інформацією НАЗК, Олег Самсоненко разом з дружиною володіють трьома земельними ділянками у Краматорському районі. У 2024 році у дружини посадовця замість Daewoo Lanos з’явився Mitsubishi Colt 2007 року випуску і вартістю 188 тис. грн. У 2024 році, керуючи ГУ ДСНС України в Донецькій області, Олег Самсоненко заробив понад 1,2 млн грн.