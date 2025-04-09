Роман Гудак 10 років очолював управління ДСНС у Закарпатській області

Начальник Головного управління ДСНС України в Закарпатській області Роман Гудак вийшов на пенсію. Тимчасово обов’язки керівника виконуватиме Роберт Варга, повідомили в ДСНС 9 квітня.

«Майже 30 років життя Роман Гудак присвятив рятувальній справі, з них 10 – очолював службу порятунку на Закарпатті», – зазначили в ДСНС.

Т.в.о. начальника ГУ ДСНС України в Закарпатській області став Роберт Варга.

Додамо, що 47-річний Роман Гудак є уродженцем селища Тересва, Тячівського району. Він очолював Головне управління ДСНС України в Закарпатській області з 2015 року. У 2024 році задекларував 1 млн грн зарплатні, 238 тис. грн на банківських рахунках, а також 50 тис. доларів та 33 тис. євро готівкою. Роман Гудак має звання полковника служби цивільного захисту.