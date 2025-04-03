У 2024 році Сергій Туренок заробив у Держаудитслужбі 781 тис. грн

Сергія Туренка призначили в.о. начальника Головного управління ДПС у Закарпатській області. Про це у податковій повідомили 3 квітня.

«Сергій Васильович Туренок призначений наказом Державної податкової служби України №623-о виконуючим обов’язки начальника Головного управління ДПС у Закарпатській області», – йдеться у повідомленні податківців.

До призначення в ДПС Сергій Туренок працював начальником управління Західного офісу Держаудитслужби в Закарпатській обасті, а до того – у податковій поліції та фіскальній службі Луганської області. На новій посаді він замінив Олексія Петріченка, який очолював закарпатську податкову з 2014 року.

За інформацією НАЗК, у 2024 році Сергій Туренок заробив у Держаудитслужбі 781 тис. грн та отримав 274 тис. грн пенсії. У його власності земля з гаражем у Волновасі Донецької області та 55 тис. доларів готівкою.