Олексій Петріченко керував податковою Закарпаття 11 років

Начальник Головного управління Державної податкової служби у Закарпатській області Олексій Петріченко 29 березня опублікував декларацію про доходи у 2024 році, а 31 березня залишив посаду, яку обіймав 11 років.

Олексій Петріченко задекларував 843 тис. грн зарплати. Для порівняння – у 2023 році на посаді голови ДПС в Закарпатській області він заробив 516 тис. грн. Грошей на банківських рахунках чи готівкою податківець не має. У власності Олексія Петріченка залишаються квартира в Ужгороді площею 89 м2 і вартістю 270 тис. грн і два гаражі загальною вартістю 74,2 тис. грн.

Дружина ексначальника податкової Закарпаття Наталія Петріченко задекларувала 1,3 млн грн доходу від підприємницької діяльності. На банківському рахунку у Наталії Петріченко – 200 тис. грн, ще 35 тис. євро і 39 тис. доларів вона тримає готівкою.

У власності Наталії Петріченко Mazda 3 2015 року випуску і вартістю 395,5 тис. грн, земельна ділянка площею 550 м2, три приміщення в Ужгороді і житловий будинок поблизу міста площею 109 м2, не введений в експлуатацію.

Додамо, що Олексій Петріченко працює у податковій службі з листопада 2005 року. Головне управління податкової на Закарпатті він очолював з 2014 року.