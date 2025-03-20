Анастасія Пентек керує Головним управлінням Пенсійного фонду України у Закарпатській області 23 роки

Начальниця Головного управління Пенсійного фонду України у Закарпатській області Анастасія Пентек опублікувала декларацію про доходи у 2024 році. Про це стало відомо з сайту НАЗК 19 березня.

Анастасія Пентек задекларувала 661 тис. грн зарплати і 199 тис. грн пенсії. Для порівняння – у 2023 році вона заробила в ПФУ 737 тис. грн зарплати і отримала 174 тис. грн пенсії. Грошей на банківських рахунках чи готівки начальниця Пенсійного фонду Закарпаття не має. У власності Анастасії Пентек залишаються дві земельні ділянки у селі Тарнівці під Ужгородом загальною площею 0,5 га, автомобіль Renault Megane Scenic 2008 року випуску та трактор ЮМЗ.

Чоловік начальниці Пенсійного фонду Закарпаття Андрій Пентек у 2024 році отримав 32 тис. грн пенсії. У власності Андрія Пентека 4 земельні ділянки у Тарнівцях загальною площею 2,4 га і житловий будинок у цьому ж селі за 345 тис. грн. В автопарку – сільськогосподарська техніка і два мотоцикли: YM і Loncin. Як і дружина, грошей на рахунках чи готівкою Андрій Пентек не тримає.

Додамо, що Анастасія Пентек керує Головним управлінням Пенсійного фонду України у Закарпатській області 23 роки.