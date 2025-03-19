Анатолій Ковальчук очолює прокуратуру Закарпаття з 2023 року

Керівник Закарпатської обласної прокуратури Анатолій Ковальчук опублікував декларацію про доходи у 2024 році. Про це стало відомо з сайту НАЗК 18 березня.

Анатолій Ковальчук задекларував понад 1,7 млн грн зарплати та 84 тис. грн пенсії. На банківських рахунках посадовця понад 133 тис. грн, ще 20 тис. доларів та 400 тис. грн він тримає готівкою. У його власності будинок площею 270 м2 у селі Агрономічне Вінницької області, 6 земельних ділянок та Lexus RX 350 2017 року випуску і вартістю 500 тис. грн.

Дружина прокурора Закарпатської області Оксана Ковальчук задекларувала 230 тис. грн доходу від підприємницької діяльності і 500 тис. грн від продажу нерухомості. На її банківських рахунках близько 29 тис. грн. Ще 600 тис. грн та 20 тис. доларів Оксана Ковальчук тримає готівкою. У власності дружини прокурора 3 земельні ділянки, житловий будинок, 3 складські будівлі з гаражем та BMW X3 2015 року випуску за 300 тис. грн.

Нагадаємо, уродженця Вінничини Анатолія Ковальчука призначили керівником Закарпатської обласної прокуратури у січні 2023 року. До того він працював в органах прокуратури Полтавської, Рівненької, Вінницької, Чернівецької областей та в Офісі генпрокурора.

У липні 2016 року Генпрокурор Юрій Луценко відсторонив Анатолія Ковальчука з посади прокурора Рівненщини і пообіцяв повністю змінити керівництво прокуратури області. Це сталося після того, як правоохоронці викрили схему незаконного видобутку бурштину на території області, яку організував заступник Ковальчука Андрій Боровик.