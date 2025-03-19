Василь Петьовка задекларував 671 тис. грн зарплати та 816 тис. грн компенсаційних виплат у Верховній Раді

Народний депутат із Закарпаття, член парламентської групи «Довіра» Василь Петьовка опублікував декларацію про доходи у 2024 році. Про це стало відомо з сайту НАЗК 19 березня.

Василь Петьовка задекларував 671 тис. грн зарплати та 816 тис. грн компенсаційних виплат. Для порівняння – у 2023 році його зарплата у ВРУ становила 594,2 тис. грн. На банківських рахунках народного депутата розміщено 1,8 млн грн, готівкою він тримає 100 тис. євро і 40 тис. доларів. У декларації Василь Петьовка вказав, що упродовж 2024 року надав благодійну допомогу «Охматдиту» та ЗСУ на загальну суму 645 тис. грн.

У власності Василя Петьовки дві земельні ділянки, загальною площею 16,3 тис. м2. Він проживає у будинку дружини, площею 2 тис. м2 і вартістю понад 7 млн грн. У декларації політика за 2023 рік ця інформація теж присутня.

Дружина нардепа Марина Петьовка задекларувала 960 тис. грн доходу від підприємницької діяльності, 3 млн грн дивідендів, 175 тис. грн пенсії та 1,5 млн грн доходу від відчуження рухомого майна. На банківських рахунках у неї 310 тис. грн. Ще 15 млн грн, 170 тис. доларів і 130 тис. євро Марина Петьовка тримає готівкою. У 2024 році дружина нардепа позичила власній фірмі «Партнер» 1,7 млн грн.

Окрім будинку, у власності Марини Петьовки є дві квартири, загальною вартістю понад 3,2 млн грн і три земельні ділянки. У 2024 році у неї та її компанії «Партнер» з’явилися дві елітні автівки – Volkswagen Touareg та Porsche Cayenne, загальною вартістю майже 6 млн грн. Також дружина народного депутата задекларувала 7 картин українських художників Йосипа Бокшая, Адальберта Ерделі та Валентини Цвєткової і годинники Hublot та Frank Muller.

Син нардепа Василь Петьовка задекларував 241 тис. грн зарплати у компанії «Аква Алекс», що фігурує у справі про незаконний видобуток мінеральної води на Закарпатті, 96 тис. грн пенсії та 400 тис. грн готівкою.

Додамо, що Василь Петьовка у 2003-2007 роках був міським головою Мукачева, а далі тричі обирався депутатом Верховної Ради України. Він є двоюрідним братом народного депутата Віктора Балоги та одним із засновників регіональної партії «Рідне Закарпаття».