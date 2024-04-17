Василь Петьовкатричі обирався депутатом Верховної РадиУкраїни

Народний депутат із Закарпаття, член парламентської групи «Довіра» Василь Петьовка опублікував декларацію про доходи у 2023 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК).

Василь Петьовка задекларував 594,7 тис. грн зарплати у Верховній Раді. На банківських рахунках народного депутата розміщено 1,1 млн грн. Також він тримає 100 тисяч євро і 60 тисяч доларів готівкою.

У власності Василя Петьовки залишилися дві земельні ділянки, загальною площею 1,6 га, які були в декларації 2022 року. Натомість його дружина у 2023 році купила 2 автомобілі – Audi e-tron 2021 року випуску і вартістю 1,55 млн грн та Škoda Kodiaq 2022 року за 1,4 млн грн.

Всього у 2023 році Марина Петьовка заробила 906 тис. грн та отримала 5,3 млн грн дивідендів зі своїх компаній «Партнер» та «Мукачівський ЦУМ». Також вона вказала, що отримала 162,7 тис. грн пенсії. На її банківських рахунках понад 1,7 млн грн, ще 13,6 млн грн, 170 тисяч доларів та 130 тисяч євро дружина нардепа тримає готівкою.

Додамо, що Василь Петьовка у 2003-2007 роках був міським головою Мукачева, а далі тричі обирався депутатом Верховної Ради України.