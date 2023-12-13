Василь Петовка є членом парламентської групи «Довіра»

Народний депутат із Закарпаття, член парламентської групи «Довіра» Василь Петьовка опублікував декларацію про доходи у 2022 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

Василь Петьовка задекларував 440,9 тис. грн зарплати. У довоєнний 2021 рік його зарплата у ВРУ становила 511,2 тис. грн. На банківських рахунках народного депутата розміщено 1,1 млн грн. Також він тримає вдома 110 тисяч євро і 70 тисяч доларів готівкою.

У власності Василя Петьовки дві земельні ділянки, загальною площею 16,3 тис. м2. Він проживає у будинку дружини, площею 2 тис. м2 і вартістю понад 7 млн грн. У декларації політика за 2021 рік ця інформація теж присутня.

Дружина нардепа Марина Петьовка задекларувала 689,5 тис. грн доходу від підприємницької діяльності, 4 млн грн дивідендів і понад 2 млн грн доходу від відчуження рухомого майна. Вдома вона тримає 130 тисяч євро, 70 тисяч доларів і 15,2 млн грн готівкою. Окрім будинку, у власності Марини Петьовки є дві квартири загальною вартістю понад 3,2 млн грн і три земельні ділянки.

У декларацію 2022 року Марина Петьовка внесла новий Volkswagen Touareg, вартістю 2,3 млн грн і Mercedes-Benz S400 за 1,4 млн грн, яких не було в декларації 2021 року. Додамо, що журналісти Bihus.info у вересні повідомили, що фірма дружини Петьовки купила ще чотири автомобілі. Василь Петовка заперечив, що користується цими автівками і не знає, як вони використовуються.

Також дружина народного депутата задекларувала 7 картин українських художників Йосипа Бокшая, Адальберта Ерделі та Валентини Цвєткової і годинники Hublot та Frank Muller.